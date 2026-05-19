Lula lidera cenários para as presidenciais de 2026, mas desaprovação continua acima dos 50%

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Apesar do desgaste na popularidade, Lula aparece na liderança em todos os cenários eleitorais testados pela sondagem da Atlas/Bloomberg

O presidente do Brasil, Lula da Silva, surge na frente dos principais cenários para as eleições presidenciais no país ainda este ano, apesar de continuar a enfrentar níveis elevados de desaprovação ao seu governo. Os dados são de uma nova sondagem Atlas/Bloomberg divulgada esta terça-feira.

Segundo o estudo, 51,3% dos inquiridos desaprovam o desempenho de Lula, enquanto 47,4% aprovam a atuação do chefe de Estado brasileiro. Outros 1,3% disseram não saber responder. Já no que diz respeito à avaliação da governação, 48,4% classificam a gestão como “má” ou “péssima”, enquanto 42,9% consideram o executivo “bom” ou “ótimo”. Já 8,7% avaliam o governo como “regular”.

Apesar do desgaste na popularidade, Lula aparece na liderança em todos os cenários eleitorais testados pela sondagem.

No principal cenário de primeira volta, que se realiza a 4 de outubro, Lula reúne 47% das intenções de voto, à frente de Flávio Bolsonaro, apontado como possível candidato do espaço bolsonarista, com 34,3%.

Jair Bolsonaro com o filho, Flávio Bolsonaro, nas eleições presidenciais de 2022. AP

Na mesma simulação, Renan Santos, do partido Missão, aparece com 6,9%, Romeu Zema, do partido Novo, soma 5,2% e Ronaldo Caiado, do PSD, regista 2,7%.

Num cenário sem Flávio Bolsonaro, mas com Romeu Zema como principal nome da oposição, Lula alcança 46,7%, enquanto o governador mineiro recolhe 17%. Ronaldo Caiado surge com 13,8% e Renan Santos com 8%.

As simulações de segunda volta, que se realiza a 26 de outubro, também colocam o atual presidente em vantagem. Frente a Flávio Bolsonaro, Lula obteria 48,9% dos votos, contra 41,8% do senador. Num eventual duelo com Jair Bolsonaro, venceria por 48,5% contra 43,4%.

Já perante Romeu Zema, Lula regista 47,8%, enquanto o governador mineiro soma 37,6%. Contra Ronaldo Caiado, a diferença é de 47,5% para 38,5%.

Sem Lula na corrida presidencial, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro num cenário de segunda volta, com 46,7% contra 43%. O vice-presidente Geraldo Alckmin também surge à frente do senador brasileiro, com 46,4% face a 42,3%.

A sondagem Atlas/Bloomberg ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio, através de um recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, com um nível de confiança de 95%.