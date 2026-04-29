Lula promulga acordo Mercosul-UE e diz que tratado foi firmado "a ferro, suor e sangue”

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A promulgação do acordo Mercosul-UE ocorre após a aprovação pelo Congresso Nacional brasileiro, ainda em março deste ano

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgou esta terça-feira o acordo Mercosul-União Europeia e afirmou que o tratado foi firmado "a ferro, suor e sangue".

O tratado de livre comércio, negociado ao longo de mais de 25 anos entre os dois blocos económicos, entra em vigor provisoriamente na sexta-feira.

Durante a cerimónia no Palácio do Planalto, Lula da Silva criticou a demora da assinatura do acordo de livre comércio e declarou que “quando o acordo vem dos colonizadores para os colonizados, vem com mais rapidez”.

“Mas quando os colonizados resolvem levantar a cabeça e dizer que eles têm direitos, as coisas ganham mais dificuldades, porque nos tornamos competitivos com produtos produzidos em outros países”, declarou.

“Esse acordo foi feito a ferro, suor e sangue, porque querem evitar que o Brasil cresça, dispute, coloque seus produtos no mercado estrangeiro. E ele veio no momento para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo”, afirmou.

Ainda no evento, o líder brasileiro declarou que os dois blocos económicos deram uma reposta de “multilateralismo e na relação cordial entre as nações” ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que praticou “taxações de forma unilateral com o mundo inteiro”.

Ao citar a política de aplicação de tarifas da Casa Branca, do ano passado, o dirigente disse que o Brasil, "ao invés de ficar chorando o leite derramado", procurou novos parceiros.

"Está cheio de gente querendo vender, gente querendo comprar. Brasil hoje não é uma republiqueta, o Brasil é um grande país. Se o Brasil aprender a se respeitar, a gente vai negociar em igualdade de condições em qualquer país”, finalizou.

A promulgação do acordo Mercosul-UE ocorre após a aprovação pelo Congresso Nacional brasileiro, ainda em março deste ano.

a 21 de abril, quando esteve em Lisboa, Lula da Silva declarou que Portugal pode assumir um papel estratégico como principal porta de acesso dos interesses empresariais brasileiros na Europa.

Além disso, declarou à época que a parceria entre os dois países deve avançar para além do comércio tradicional, com a incorporação de etapas produtivas no território português.