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Morreu a artista plástica Luísa Cunha, grande prémio Fundação EDP Arte. Tinha 77 anos

Agência Lusa , JAV
Há 1h e 6min
Artista plástica Luísa Cunha
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Óbito foi confirmado por fonte próxima da família

A artista plástica Luísa Cunha, de 77 anos, premiada em 2021 com o Grande Prémio Fundação EDP Arte, morreu esta segunda-feira no Hospital de São José, em Lisboa, vítima de doença oncológica.

A informação foi confirmada à agência Lusa fonte próxima da família.

Nascida em 1949, em Lisboa, onde residia, a artista tinha sido internada domingo à noite naquela unidade hospitalar, onde veio a morrer ao final da manhã de hoje, "após uma luta contra o cancro nos últimos anos", segundo a mesma fonte da artista representada pela Galeria Miguel Nabinho.

Nos últimos três meses, até este domingo, a obra de Luísa Cunha esteve exposta na bienal Anozero, de Coimbra, com uma instalação na Estufa Fria do Jardim Botânico, e com a sua voz no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.

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Temas: Luisa cunha Obito Artista Plástica Grande premio Fundaçao EDP Arte
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