Luís Montenegro lamenta morte de Luís Represas, "uma das maiores referências musicais" do país

Agência Lusa , MFP
Há 20 min
Luís Represas (José Sena Goulão/LUSA)
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Primeiro-ministro apresentou condolências à família, aos amigos e a "todos os que foram tocados" pela obra do músico

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou a morte de Luís Represas, esta quarta-feira, considerando o cantor como uma das maiores referências musicais do país, cujo óbito representa "uma grande perda".

“Luís Represas é uma das nossas maiores referências musicais. A sua partida é uma perda para o país e para a nossa cultura, mas o seu legado permanecerá tão contagiante como numa vida cheia de “sede de infinito… e dizê-lo cantando a toda a gente”, escreveu o primeiro-ministro nas suas redes sociais.

Luis Montenegro apresenta as suas “mais sentidas condolências”, à “família, aos amigos e a todos os que foram tocados pela sua obra”.

O cantor Luís Represas, que integrava os Trovante, morreu esta quarta-feira aos 69 anos vítima de doença prolongada, de acordo com a agência que o representava.

O cantor comemorava este ano os 50 anos de carreira, divididos entre os Trovante e a solo, tendo atuado em março com a banda no Meo Arena, em Lisboa, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em 2005 foi distinguido pelo Estado Português com a Ordem de Mérito - grau de Comendador.

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