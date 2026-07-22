Funeral de Luís Represas realiza-se na sexta-feira

Agência Lusa , MFP
Há 43 min
Luís Represas (José Sena Goulão/LUSA)
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Velório decorrerá esta quinta-feira na Basílica da Estrela e será público entre as 16:00 e as 22:30

O velório do músico Luís Represas está marcado para quinta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral realiza-se na sexta-feira, disse à Lusa fonte da agência que o representa.

De acordo com aquela fonte, o velório na quinta-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, será público entre as 16:00 e as 22:30.

O funeral realiza-se na sexta-feira, depois de uma cerimónia religiosa às 15:00, naquela basílica, e é reservado à família.

Luís Represas, que estava a assinalar 50 anos de carreira, morreu esta quarta-feira aos 69 anos em consequência de uma doença prolongada.

Nascido em Lisboa, em 1956, Luís Represas foi um dos fundadores dos Trovante, em 1976, e o grupo permaneceu ativo até aos anos 1990, editando, por exemplo, “Baile no Bosque” (1981) e “Cais das Colinas” (1983), fortemente inspirados na música tradicional portuguesa.

Nas décadas seguintes, os músicos seguiram caminhos a solo e o grupo voltaria a reunir-se para alguns concertos esporádicos, nomeadamente em 1999, em 2006, em 2017 e em março passado, com atuações esgotadas em Lisboa e no Porto.

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Luís Represas lançou-se a solo em 1993, com o álbum “Represas”, fruto de uma viagem a Cuba, onde foi gravado, e do qual fazem parte músicas como “Fora de Tempo”, “Neva sobre a marginal” e “Feiticeira”. O mais recente álbum, “Miragem”, é de 2024.

Da história de Luís Represas faz parte ainda o apoio à independência de Timor-Leste. A canção "Timor", com música de João Gil e letra de João Monge, que vinha do álbum do grupo "Um destes dias" (1990), voltou a juntar os Trovante em 1999 e transformou-se num dos principais temas da luta que levou à independência timorense. A letra viria a ser traduzida para tetum, por Xanana Gusmão.

Represas foi convidado pelo então Presidente da República Portuguesa Jorge Sampaio para o acompanhar na visita oficial a Timor-Leste, em 2000. Em 2016, seria condecorado com a Medalha da Ordem de Timor-Leste pelo Presidente Taur Matan Ruak.

Em 2005, foi distinguido pelo Estado Português com a Ordem de Mérito - grau de Comendador.

Fausto Bordalo Dias, José Afonso, Carlos do Carmo, Bernardo Sassetti, Pablo Milanés, Ivan Lins, Martinho da Vila, Simone, Jorge Palma, Phil Collins, Compay Segundo, Gilberto Gil e Carlinhos Brown são alguns dos músicos com os quais Luís Represas colaborou.

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O cantor tinha anunciado dois concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto para abril de 2027.

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