Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

CNN Portugal
Há 36 min
Luís Represas (José Sena Goulão/LUSA)
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O cantor comemorava este ano 50 anos de carreira, divididos entre os Trovante e a solo, tendo atuado com a banda em março nos Coliseus de Lisboa e do Porto

Luís Represas, que integrava os Trovante, morreu esta quarta-feira aos 69 anos, vítima de doença prolongada, de acordo com a agência que o representava.

O cantor Luís Represas comemorava este ano os 50 anos de carreira, divididos entre os Trovante e a solo, tendo atuado em março com a banda no Meo Arena, em Lisboa, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em 2005 foi distinguido pelo Estado Português com a Ordem de Mérito - grau de Comendador.

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