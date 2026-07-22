Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

Há 36 min

O cantor comemorava este ano 50 anos de carreira, divididos entre os Trovante e a solo, tendo atuado com a banda em março nos Coliseus de Lisboa e do Porto

Luís Represas, que integrava os Trovante, morreu esta quarta-feira aos 69 anos, vítima de doença prolongada, de acordo com a agência que o representava.

O cantor Luís Represas comemorava este ano os 50 anos de carreira, divididos entre os Trovante e a solo, tendo atuado em março com a banda no Meo Arena, em Lisboa, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Em 2005 foi distinguido pelo Estado Português com a Ordem de Mérito - grau de Comendador.