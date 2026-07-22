Marcelo recorda Luís Represas, amigo de infância: "Alguns dos melhores momentos da minha vida passei-os a ouvi-lo e admirá-lo"

Agência Lusa , MFP
Há 55 min
Marcelo Rebelo de Sousa (Lusa)
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Ex-chefe de Estado "tem a certeza" de que "um dia" se vai reencontrar com o músico

O antigo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte do cantor Luís Represas, recordando que se conheciam desde crianças e que passou alguns dos melhores momentos da sua vida a ouvi-lo e admirá-lo.

"Andámos e ficámos amigos na mesma escola infantil e primária [O Lar da Criança, em Lisboa]. Ele uns anos mais novo. Já lá vão quase 70", recorda Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada pelo gabinete do antigo Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa refere que viu Luís Represas pela última vez "no Meo Arena, em março" e que o encontrou feliz.

"Alguns dos melhores momentos da minha vida passei-os a vê-lo, ouvi-lo e admirá-lo. Chama-se Luís Represas. Um dia, havemos de nos reencontrar. Tenho a certeza", acrescenta o ex-chefe de Estado.

Luís Represas, que integrava os Trovante, morreu esta quarta-feira aos 69 anos.

Nascido em Lisboa, em 1956, o cantor comemorava em 2026 os 50 anos de carreira.

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