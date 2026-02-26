Críticas de Passos Coelho não incomodam o novo ministro: "Estou absolutamente blindado"

Há 1h e 8min

Luís Neves garante que respeita o antigo primeiro-ministro, mas descarta que a sua independência no exercício de funções esteja em causa

O ministro da Administração Interna diz estar tranquilo quanto às opiniões sobre a sua transição direta de diretor nacional da Polícia Judiciária para o Governo.

Luís Neves foi questionado pelos jornalistas acerca das críticas do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, que afirmou a sua nomeação para ministro “não deu um bom sinal”.

Vejo essa posição, e todas as outras posições – algumas delas conheço – com a maior tranquilidade, mas também com o maior respeito. Nem todos temos de pensar da mesma forma”, explicou o governante, após a abertura do Ano Académico 2025/2026 do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).

“Quando fui convidado pelo senhor primeiro-ministro para assumir estas funções, pensei, de facto, em algumas destas questões, e pus no prato da balança. Mas quero dizer-vos o seguinte: o diretor nacional da PJ não investiga, aporta meios. A instituição Polícia Judiciária tem uma forma orgânica de guardar segredo. Por isso, senti-me completamente tranquilo e à vontade para dar este passo”, acrescentou.

Luís Neves diz também estar “absolutamente blindado” na questão da independência do seu trabalho.

“Nunca na minha vida coloquei qualquer questão fosse a quem fosse. Estou a falar para vós como para as pessoas com quem trabalhei, são milhares de investigadores. Nunca houve qualquer interferência, nunca houve qualquer pergunta, nunca houve qualquer pesquisa. A esse respeito, estou absolutamente blindado”, afirmou o ministro.

Referindo ter “grande respeito” por Pedro Passos Coelho, Luís Neves referiu ainda estar “muito seguro” quanto à sua decisão. “Se sentisse que haveria o mínimo de conflito de interesses relativamente a esta questão, eu próprio não teria aceitado”.