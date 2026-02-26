Críticas de Passos Coelho não incomodam o novo ministro: "Estou absolutamente blindado"

Pedro Falardo
Há 1h e 8min
Tomada de posse de Luís Neves como ministro da Administração Interna (JOÃO RELVAS/LUSA)

Luís Neves garante que respeita o antigo primeiro-ministro, mas descarta que a sua independência no exercício de funções esteja em causa

O ministro da Administração Interna diz estar tranquilo quanto às opiniões sobre a sua transição direta de diretor nacional da Polícia Judiciária para o Governo.

Luís Neves foi questionado pelos jornalistas acerca das críticas do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, que afirmou a sua nomeação para ministro “não deu um bom sinal”.

Vejo essa posição, e todas as outras posições – algumas delas conheço – com a maior tranquilidade, mas também com o maior respeito. Nem todos temos de pensar da mesma forma”, explicou o governante, após a abertura do Ano Académico 2025/2026 do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).

“Quando fui convidado pelo senhor primeiro-ministro para assumir estas funções, pensei, de facto, em algumas destas questões, e pus no prato da balança. Mas quero dizer-vos o seguinte: o diretor nacional da PJ não investiga, aporta meios. A instituição Polícia Judiciária tem uma forma orgânica de guardar segredo. Por isso, senti-me completamente tranquilo e à vontade para dar este passo”, acrescentou.

Luís Neves diz também estar “absolutamente blindado” na questão da independência do seu trabalho.

“Nunca na minha vida coloquei qualquer questão fosse a quem fosse. Estou a falar para vós como para as pessoas com quem trabalhei, são milhares de investigadores. Nunca houve qualquer interferência, nunca houve qualquer pergunta, nunca houve qualquer pesquisa. A esse respeito, estou absolutamente blindado”, afirmou o ministro.

Referindo ter “grande respeito” por Pedro Passos Coelho, Luís Neves referiu ainda estar “muito seguro” quanto à sua decisão. “Se sentisse que haveria o mínimo de conflito de interesses relativamente a esta questão, eu próprio não teria aceitado”.

Temas: Luís Neves Passos Coelho Pedro Passos Coelho Ministro da Administração Interna Polícia Judiciária

Governo

Críticas de Passos Coelho não incomodam o novo ministro: "Estou absolutamente blindado"

Há 1h e 8min

Governo reduz prazos e aumenta penalizações para acelerar pagamentos no Estado

Há 2h e 39min

Governo estende regime de apoios e medidas de simplificação a todo o território

Hoje às 15:56

Ministro das Finanças teve alta, já pode regressar ao trabalho - mas só na "próxima semana"

Hoje às 15:45
Mais Governo

Mais Lidas

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Ontem às 18:52

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

Ontem às 21:37

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Hoje às 07:40

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Hoje às 06:53

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46

Serviços sociais da Câmara de Lisboa em "falência técnica". Continuidade gera "dúvidas significativas"

Hoje às 07:00

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"

Ontem às 07:01

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

24 fev, 12:41

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

24 fev, 16:34

Não se sabe se correu risco de vida: Mike Fincke revela mais ou menos porque teve de regressar subitamente do Espaço

Hoje às 10:26

Forças cubanas matam quatro pessoas a bordo de uma lancha registada nos EUA

Ontem às 23:18