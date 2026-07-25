Rui Rio diz que caso Luís Neves “abala profundamente” credibilidade do PSD e do Governo

Agência Lusa , NM
Há 1h e 44min
Rui Rio (Lusa/Estela Silva)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Para o antecessor de Luís Montenegro à frente do PSD, as suspeitas sobre o ministro só se resolvem com rápidas explicações de Luís Neves

O ex-presidente do PSD Rui Rio considerou que o caso Luís Neves “abala profundamente” a credibilidade do PSD e do Governo, mas também do PS, considerando que polémicas como esta alimentam partidos populistas como o Chega.

Em entrevista à SIC-Notícias, na sexta-feira à noite, Rui Rio disse que, se fosse primeiro-ministro, teria pedido rápidos esclarecimentos ao ministro da Administração Interna e, se não fossem satisfatórios, já o teria demitido.

Para o antecessor de Luís Montenegro à frente do PSD, as suspeitas sobre o ministro só se resolvem com rápidas explicações de Luís Neves.

Caso contrário, responsabiliza além de Luís Neves, o PSD, o Governo e o PS que, ao permitirem esta demora, estão dar “um verdadeiro ‘filet mignon’ ao Chega”, partido que já anunciou um inquérito parlamentar ao caso.

Sublinhando que “é a primeira vez” que faz esta apreciação desde que saiu da liderança do PSD – em 2022 -, Rui Rio considerou que o caso é “profundamente nocivo” para os sociais-democratas, distinguindo-o, por exemplo, dos problemas com os exames nacionais, que diz apenas “afetaram conjunturalmente” o ministro da Educação e o Governo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Este caso, que é um caso de regime, é um caso ético, está a abalar profundamente a credibilidade do PSD - e também do PS, mas agora estou preocupado com o PSD”, disse.

Para Rui Rio, sem explicações, os portugueses percecionam Luís Neves como sendo intocável, quer pelas suspeitas quer pela forma como tem adiado os esclarecimentos.

“Em termos estruturais, preocupa-me que o PSD e o Governo, ao estar a permitir isto, está-se a descredibilizar estruturalmente (…) Isto é mais uma pazada de terra em cima da democracia e o lado aparece o Chega a usufruir e PS e PSD oferecem isto de bandeja”, lamentou.

Questionado se o tema pode ainda afetar o Presidente da República, Rui Rio admitiu que sim, embora compreenda que António José Seguro não possa falar publicamente sobre esta polémica.

“Espero que o Presidente da República tenha falado com o primeiro-ministro, mas se se isto continua assim em lume brando vai sobrar para o Presidente”, alertou.

Rio admitiu que, tal como outro antigo líder do PSD Passos Coelho, não concordou com a passagem direta de Luís Neves da Polícia Judiciária (PJ) para o Governo, apesar de não o ter dito publicamente, e criticou igualmente a atitude do PS.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“É intrigante que o PS ataque ferozmente Fernando Alexandre e Ana Paula Martins e depois este caso, que do ponto de vista ético é muitíssimo mais grave, ande com paninhos quentes e passe entre pingos da chuva”, criticou, dizendo até perceber melhor o pedido de inquérito parlamentar do Chega aos mandatos de Luís Neves na PJ do que o do PS sobre os exames nacionais.

Na sexta-feira, Luís Neves reiterou que, a seu tempo, prestará esclarecimentos sobre as obras numa sua casa e do atrelado encontrado na empresa do construtor que fez os trabalhos e disse que “ainda bem” que o Chega anunciou uma comissão parlamentar de inquérito aos seus mandatos como diretor da PJ.

A 17 de julho, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

No mesmo dia, a Procuradoria-geral da República (PGR) confirmou “a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado ‘Operação Pacoba’”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A polémica teve início no dia 10 de julho, quando o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na PJ quando Luís Neves era diretor nacional.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Luís Neves Ministro da Administração Interna
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Luís Neves está “a gerir processo da melhor forma que sabe", diz ministra da Justiça

Há 22 min

Rui Rio diz que caso Luís Neves “abala profundamente” credibilidade do PSD e do Governo

Há 1h e 44min

Governo coloca aeroporto do Montijo como “parte da resposta à necessidade aeroportuária da região de Lisboa”

Hoje às 09:13

Luís Neves chegou a diretor da PJ em 2018, mas só declarou o património em 2026 (uma semana antes de ser ministro)

Ontem às 20:56
Mais Governo

Mais Lidas

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

Ontem às 13:56

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

Hoje às 01:42

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:30

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

23 jul, 21:28

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Ontem às 07:00

Professores fazem denúncia à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre tratamento de dados pessoais

Ontem às 16:04

Seis jovens detidos por tentarem matar duas pessoas junto a discoteca no Porto. Uma das vítimas tinha 15 anos

Ontem às 14:53

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

22 jul, 15:45

Um casamento, um acidente e uma acusação: como um jovem casal perdeu o futuro que tinha pela frente

Hoje às 09:00

O Irão transformou o Estreito de Ormuz numa arma. Mas o mundo já está a construir alternativas à volta dele

Ontem às 13:53

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

23 jul, 16:57

O foco já é "fazer tudo para proteger" Bordéus. "Fogo excecionalmente grande" já obrigou a retirar 110 mil pessoas

Ontem às 20:11