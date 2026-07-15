Obras na PJ de Évora que custaram quase 900 mil euros não estão no Portal Base

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Polémica continua a envolver a Construbarcelos, empresa que percorreu grande parte do país para vir fazer obras ao Alentejo

A Polícia Judiciária (PJ) recusa divulgar os contratos assinados com a Construbarcelos, a empresa que está no centro da polémica com as obras ordenadas pelo ministro da Administração Interna nas suas propriedades.

De acordo com as novas informações obtidas pelo Exclusivo da TVI e pelo jornal Nascer do Sol (do mesmo grupo da CNN Portugal), no Portal Base, que deve publicar todos os contratos realizados pelo Estado, a PJ tem apenas as obras feitas pela empresa minhota nas instalações da Guarda.

O problema é que mais abaixo, em Évora, há novos dados que continuam a adensar o mistério.

As obras de Évora, essas, começaram em 2023 com o intuito de reabilitar o edifício da Polícia Judiciária na cidade alentejana. A construtora é a Construbarcelos, a mesma do amigo do agora ministro, que à altura dirigia a polícia de investigação.

E são estas mesmas obras, que a PJ garante terem custado 874 mil euros, que não constam no Portal Base, algo que devia acontecer, já que está em causa um contrato público pago pelo Estado português, sendo que manda a transparência que todas essas transações sejam publicadas naquele mesmo site.

Luís Neves alegou questões de segurança para a não divulgação dos contratos, mas o especialista em Direito Administrativo Paulo Veiga Moura explica que pode não ser bem assim, defendendo que a PJ devia explicar o que está em causa.

O mesmo site tem outra informação relativa a Évora, mas esta relacionada com a compra de mobiliário adquirido para a sede alentejana, a mesma que foi reabilitada pela Construbarcelos. São vários materiais, incluindo o recheio da sede da PJ naquela cidade.

É a mesma empresa que fez obras em duas casas que estão ao dispor da PJ, uma delas divulgada pelo Exclusivo da TVI nas imagens associadas a este artigo.

Obras essas que também não constam no Portal Base.

O Exclusivo da TVI sabe que os trabalhadores da Construbarcelos se queixaram do atraso dos trabalhos e do tempo que estavam a passar longe de casa, já que de Évora a Barcelos vai quase um Portugal de distância.

Continuam por esclarecer várias dúvidas relacionadas com todo este caso, sendo que todos os dias vão aparecendo novos dados.