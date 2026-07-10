Ministro Luís Neves escolhe empreiteiro da PJ para obras em propriedade da família

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REVISTA DE IMPRENSA | Entre 2020 e 2025, a Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em adjudicações da Polícia Judiciária, quando Luís Neves era diretor. O agora ministro recorreu ao empreiteiro para executar obras nas propriedades da família

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, escolheu o mesmo empreiteiro a quem adjudicou várias obras na Polícia Judiciária (PJ), quando era diretor nacional, para realizar trabalhos de remodelação em dois montes da sua família, no concelho de Odemira. Segundo avança o Nascer do Sol, do mesmo grupo da CNN Portugal, trata-se de João dos Santos Carvalho, proprietário da Construbarcelos e amigo pessoal do governante.

A Construbarcelos é uma empresa unipessoal criada há 11 anos, com menos de 30 trabalhadores, e surge classificada por analistas de informação comercial como de elevado risco em matéria de crédito e litigância, devido à existência de processos judiciais pendentes nas comarcas do Porto e de Braga, incluindo ações relacionadas com alegadas dívidas a fornecedores, escreve o semanário.

O próprio João dos Santos Carvalho foi investigado pela Polícia Judiciária, em 2017, por suspeitas de falsificação de documentos e insolvência dolosa envolvendo uma empresa de exploração de pastelarias.

Apesar desse historial, Luís Neves recorreu ao empreiteiro para executar obras nas propriedades da família no Alentejo e, enquanto dirigia a Polícia Judiciária, atribuiu-lhe também diversos contratos para intervenções em instalações da instituição, incluindo nas sedes distritais da Guarda e de Évora.

Entre 2020 e 2025, a Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em adjudicações da Polícia Judiciária, algumas delas efetuadas sem concurso público. O ano de 2024 foi o mais significativo, com cerca de 750 mil euros faturados à PJ. Segundo as informações disponíveis, nenhuma outra entidade do Estado contratou a empresa de João dos Santos Carvalho.

Em resposta ao Nascer do Sol, Luís Neves confirma que João dos Santos Carvalho realizou algumas intervenções num único monte de que é proprietário, justificando a escolha pelo facto de a Construbarcelos ser uma empresa credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS), requisito exigido nos concursos da Polícia Judiciária.

O ministro afirmou que essa certificação lhe transmitiu confiança para recorrer à empresa em contexto familiar, considerando-a uma opção mais segura do que contratar uma entidade desconhecida.