Luís Neves está “a gerir processo da melhor forma que sabe", diz ministra da Justiça

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Rita Alarcão Júdice enalteceu que "todos os portugueses confiam na Polícia Judiciária" e sublinhou que "o papel e a imagem" que a instituição têm "também se deve muito ao trabalho de todos os seus dirigentes anteriores", numa alusão indireta a Luís Neves

A ministra da Justiça disse este sábado que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, está “a gerir o processo da melhor forma que sabe”, e considerou que o caso em que está envolvido não belisca a confiança na Polícia Judiciária.

Questionada sobre se o caso que envolve o atual ministro da Administração Interna e antigo diretor da Polícia Judiciária (PJ) não afeta a credibilidade da instituição, Rita Alarcão Júdice indicou que "todos os portugueses confiam na Polícia Judiciária" e sublinhou que "o papel e a imagem" que a instituição têm "também se deve muito ao trabalho de todos os seus dirigentes anteriores", numa alusão indireta a Luís Neves.

"Por isso, não vamos esquecer isto, não vamos esquecer que os portugueses sabem bem a qualidade da Polícia Judiciária (...) e a ministra da Justiça não deixará, que essa qualidade, que essas características e que essa confiança que existe na Polícia Judiciária seja beliscada", defendeu à margem da cerimónia de encerramento do “Curso de Formação Inicial da Carreira de Guarda Prisional de 2025”, que decorreu este sábado em Caxias, em Oeiras.

Já questionada sobre se a demora das explicações por parte de Luís Neves não poderão adensar as dúvidas sobre o seu mandato como diretor da PJ, a governante defendeu que o atual ministro da Administração Interna "está a gerir o processo da melhor forma que sabe e pode".

"As instituições competentes estão a fazer as avaliações que são necessárias", acrescentou, salientando que não se pronuncia sobre temas que estão abordados na Justiça, mas sublinhando não vai criticar "ninguém" por decidir falar quando tem "todos os elementos reunidos".

Na sexta-feira, o ministro da Administração Interna pediu aos jornalistas respeito pelo seu trabalho e reiterou que, a seu tempo, presta esclarecimentos sobre as obras numa sua casa e do atrelado encontrado na empresa do construtor que fez os trabalhos.

Já na terça-feira, Luís Neves referia estar a reunir os documentos que considera importantes no âmbito das polémicas que têm sido conhecidas ao longos das últimas semanas, relativas às obras da sua casa em Odemira e do atrelado encontrado em casa do construtor que trabalhou na sua propriedade.

Em 17 de julho, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

No mesmo dia, a Procuradoria-geral da República (PGR) confirmou “a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado ‘Operação Pacoba’”.

A polémica teve início no dia 10 de julho, quando o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na PJ quando Luís Neves era diretor nacional.

Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado dias depois pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN.

Já na semana passada, a Câmara de Odemira disse que está a verificar a legalidade das obras realizadas no imóvel particular de Luís Neves, na freguesia de São Teotónio.

Em resposta por escrito a questões colocadas pela agência Lusa, o município esclareceu que "não está em curso qualquer processo de licenciamento ou comunicação de obras nos prédios" localizados na freguesia de São Teotónio.