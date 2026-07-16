Materiais das Infraestruturas de Portugal no monte de Luís Neves

Há 43 min

"Gostava muito de ter umas sulipas dessas para fazer uma mesa e uns bancos corridos para uma quinta minha"

Uma das tarefas de que Luís Neves incumbiu o empreiteiro de Barcelos João Carvalho foi a construção de uma mesa e bancos de jardim para as suas propriedades no Alentejo, a partir de madeiras que lhe tinham sido oferecidas pela CP, em 2025, provenientes do desmantelamento de linhas férreas desativadas.

A oferta ocorreu durante um almoço entre altos dirigentes da empresa e da Polícia Judiciária (PJ), onde ainda hoje é recordada por quem a presenciou, pelos aspetos caricatos e o carácter inusitado da situação.

O momento era solene, de homenagem à REFER (Rede Ferroviária Nacional). A empresa pública responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária em Portugal colaborara numa operação melindrosa realizada pela Judiciária e esta quis atribuir-lhe uma menção honrosa.

Luís Neves, ainda diretor da PJ, achou que melhor ainda era brindar o feito com um almoço na sede, em Lisboa. Durante o convívio, o representante da REFER trouxe à baila que tinha gente naquele momento a desativar uma linha ferroviária. Com um código de conduta especial, Neves terá usado mais ou menos estas palavras:

"Gostava muito de ter umas sulipas dessas para fazer uma mesa e uns bancos corridos para uma quinta minha". O dirigente da empresa pública retorquiu que teria "muito gosto em oferecê-las".

A refeição prosseguiu com os interlocutores a discutirem os pormenores da entrega da oferta, num diálogo que provocou o espanto de outros comensais. É que era preciso tratar de ir buscar e transportar as travessas de madeira até Odemira, onde Neves tem a sua propriedade, e o material era pesado.

Luís Neves, então diretor da PJ, disse que tinha um homem para tratar do assunto – e foi assim que o empreiteiro João Carvalho acabou a tratar de transportar as sulipas e depois a construir com elas uma mesa e dois bancos corridos, que podem ver-se aliás, nas imagens aéreas recolhidas e transmitidas esta semana pela TVI.

Na conversa com os jornalistas do Nascer do Sol (do mesmo grupo da CNN Portugal), o empreiteiro orgulhou-se do trabalho e descreveu-o ao pormenor, dizendo: "Fiz a mesa e os bancos para aí há dois meses. Juntei-lhe quatro traves. Uma pegada à outra. Está muito na moda".

O ministro da Administração Interna não respondeu a perguntas enviada sobre este assunto. O gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação informou que Miguel Pinto Luz "não tem conhecimento" e remeteu para a Infraestruturas de Portugal.

A empresa pública garantiu-nos que "não existem quaisquer registos na IP relativamente a alienação dos referidos materiais ou cedência a título gracioso".