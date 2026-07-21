MAI quer libertar agentes da PSP de funções administrativas para regressarem ao patrulhamento. E quem for "um estorvo será afastado"

Agência Lusa , MFP
Há 27 min
Ministro da Administração Interna, Luís Neves (Fernando Veludo/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Luís Neves justificou a iniciativa com números europeus, alertando para o facto de, na PSP, "os trabalhadores civis representarem apenas 3% dos recursos humanos", enquanto na Europa "representam entre 15 e 25%"

O Ministério da Administração Interna vai avançar com incentivos para polícias e trabalhadores civis que permitam libertar agentes da PSP de funções administrativas que podem ser preenchidas por outros funcionários, anunciou o ministro Luís Neves.

“A libertação de polícias de tarefas administrativas suscetíveis de serem desempenhadas por trabalhadores civis permitirá melhorar a sua formação e reforçar a presença operacional no terreno”, afirmou o ministro da Administração Interna.

O ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, que falava em Viana do Castelo, na cerimónia comemorativa do 150.º aniversário do Comando Distrital da PSP, disse que “há funções administrativas, nas áreas dos recursos humanos, contabilidade, contratação pública, património, gestão documental ou apoio informático que podem, devem e têm de ser asseguradas por pessoal civil qualificado”.

“Sei que há quem vá dizer que já ouvimos essa conversa. Esse encolher dos ombros. Esse ceticismo, essa reação muito nossa de que sempre foi assim. Vai deixar de ser assim. Não têm lugar neste Ministério liderado por mim, nem neste Governo”, disse, acrescentando que todos os que sejam “um estorvo ou contra-corrente de uma decisão benéfica para o país serão afastados”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com o ministro, quando estiverem identificadas as funções atualmente exercidas por polícias que possam passar para civis, o Governo vai apresentar “um conjunto de incentivos aos trabalhadores civis qualificados e aos agentes da PSP”.

A “transferência gradual permitirá que mais polícias regressem à tarefa operacional de patrulhamento, prevenção e proximidade com as populações”.

Segundo Luís Neves, “os trabalhadores civis representam apenas 3% dos recursos humanos da PSP, enquanto na Europa representam entre 15 e 25%, chegando a valores superiores nos países nórdicos”.

O ministro exemplificou que a reorganização da PSP em Lisboa “vai libertar mais de 500 agentes”, adiantando que a decisão será analisada com os comandos distritais da PSP.

Numa primeira fase, a reorganização passará pelos comandos do Porto, Lisboa e Setúbal, “onde se situa a maior pressão no dispositivo policial”.

Durante a cerimónia, que decorreu no auditório do Castelo de Santiago da Barra, foi ainda assinado o protocolo de financiamento para a instalação e utilização de um sistema de videovigilância na cidade de Viana do Castelo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para resolver a falta de agentes e o envelhecimento dos agentes, o ministro da Administração Interna sublinhou que, este ano e no próximo, serão abertos dois cursos de formação de agentes da PSP.

No discurso que proferiu no auditório do Castelo Santiago da Barra, o comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, pediu a requalificação das instalações da PSP de Viana do Castelo e Ponte de Lima “uma preocupação antiga e de necessidade evidente, para que os profissionais do comando tenham as condições mínimas de trabalho e o cidadão que recorre à sua polícia seja recebido condignamente”.

“É um processo que está em curso, mas não posso deixar de aproveitar a ocasião para expressar um pedido de apoio continuado ao senhor ministro da Administração Interna para que se assegure das sinergias necessárias à sua materialização urgente”, disse Raul Curva. 

Presente na sessão, o presidente da Câmara de Viana do Castelo manifestou o compromisso do município em colaborar na resolução da “emergente recuperação das instalações da PSP”, no alargamento da instalação do sistema de videovigilância na cidade e na criação da polícia municipal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A sessão contou ainda com a participação do secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-Chefe Luís Carrilho.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Luís Neves MAI Ministro da Administração Interna Polícias PSP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

MAI quer libertar agentes da PSP de funções administrativas para regressarem ao patrulhamento. E quem for "um estorvo será afastado"

Há 27 min

Ministra do Trabalho "não abre nem fecha a porta" a aumento do salário mínimo para 2027

Há 2h e 35min

Luís Neves apareceu para falar um minuto e meio e adiar explicações: "Estou a reunir todos os documentos"

Há 3h e 11min

Montenegro não vai tirar férias no verão e estará a "coordenar a atividade do Governo"

Hoje às 10:13
Mais Governo

Mais Lidas

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

Ontem às 20:29

Há risco "de perdermos controlo da única refinaria" em Portugal. Governo pressionado a agir no negócio da Galp

Hoje às 07:00

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

19 jul, 17:00

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

Ontem às 15:10

Roza era uma modelo de 18 anos quando foi violada pela primeira vez por Epstein - que cumpria pena de prisão

Hoje às 09:26

Barras e moedas de ouro roubadas em assalto a empresa no centro de Lisboa

Ontem às 14:59

Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Hoje às 13:21

Apanhados junto à porta de embarque com documentos falsos. PSP detém quatro suspeitos no aeroporto de Lisboa

Hoje às 13:15

Ucrânia está a usar arma sueca da década de 1940 para destruir mísseis russos capazes de atingir 500 km/h

Hoje às 12:24

Sofia, Nandhitha, Sara e Telma. Quatro vítimas dos erros "esporádicos" nos exames nacionais

Ontem às 19:30
opinião
Mário Centeno

"Não foi na vida do ministro, não foi na minha": Mário Centeno critica reforma na Educação para resolver um problema que não existia

Ontem às 22:37

Desde a Carolina do Sul até Portugal: Sines acolhe novo cabo submarino transatlântico da Google

Hoje às 14:40