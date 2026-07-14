MAI promete divulgar documentação "que se revele pertinente" sobre obras na propriedade de Luís Neves após conclusão dos trabalhos

O Ministério da Administração Interna garantiu que irá disponibilizar toda a documentação considerada pertinente sobre as obras realizadas numa propriedade da família do ministro Luís Neves, assim que a intervenção estiver concluída.

Em resposta à CNN Portugal, o gabinete do governante afirmou que "a intervenção na propriedade em causa ainda se encontra em curso e, uma vez concluída, será reunida e disponibilizada toda a documentação final que se revele pertinente". Até lá, acrescenta, "não serão feitos mais comentários sobre este assunto".

A polémica surgiu depois de o Nascer do Sol, do mesmo grupo da CNN Portugal, revelar que Luís Neves escolheu o mesmo empreiteiro a quem adjudicou várias obras na Polícia Judiciária, quando era diretor nacional da instituição, para realizar trabalhos de remodelação em dois montes da sua família, no concelho de Odemira.

Em entrevista à TVI e à CNN Portugal, no último domingo, o atual ministro da Administração Interna, e antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, desvalorizou a empreitada no seu monte em São Teotónio, concelho de Odemira. Luís Neves desvalorizou também a fórmula de pagamento combinada com o amigo e empreiteiro de Barcelos, responsável pela empresa Construbarcelos, que fez contratos com a PJ entre 2019 e 2025 e está a remodelar os montes alentejanos do ministro.

"Isso são cinco mil euros que eu lhe fui dando aos fins de semana, quando ele ia lá, para pequenas despesas, para fundo de maneio", afirmou Neves na TVI, referindo-se a duas faturas que ele próprio tem exibido à comunicação social - e que, em rigor, consistem numa fotografia ao ecrã de um computador ligado ao Portal das Finanças com dois registos de faturas de 2.500 euros cada.

Questionado na CNN Portugal sobre a licença para a realização das obras, Luís Neves disse que "estão a tratar da licença, são questões muito simples, interna, externamente". No entanto, segundo fonte oficial da autarquia de Odemira, após pedido do Exclusivo, "não foi possível encontrar qualquer processo de licenciamento/comunicação de obras" para os montes do ministro em São Teotónio.

Há mais. Ao Nascer do SOL, o ministro disse que só tinha feito obras num dos montes - e tem pelo menos dois em São Teotónio.

O Exclusivo visitou o local e recolheu imagens que uma vez mais desmentem Luís Neves. Há equipamentos da Construbarcelos nos dois montes. Há um alpendre, uma cozinha exterior e uma retroescavadora que indicia que há obras em curso.

Luís Neves afirmou igualmente que se um dos montes já estivesse pronto o seu alojamento local já estaria a render, porém, ao Nascer do SOL, o empreiteiro de Barcelos disse que o alojamento local já estava a render e "não é caro".