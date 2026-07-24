Luís Neves volta a adiar explicações e promete esclarecer "todas as questões" no "momento próprio"

Agência Lusa , MFP, notícia atualizada às 11:59
Há 1h e 36min
Ministro da Administração Interna, Luís Neves (Fernando Veludo/LUSA)
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Ministro da Administração Interna pediu aos jornalistas "respeito" pelo seu trabalho

O ministro da Administração Interna pediu esta sexta-feira aos jornalistas respeito pelo seu trabalho e reiterou que, a seu tempo, presta esclarecimentos sobre as obras numa sua casa e do atrelado encontrado na empresa do construtor que fez os trabalhos.

“Já disse, na terça-feira, que o meu respeito pelo escrutínio e pelo vosso trabalho é total. Mas também já disse que, no meu tempo, irei esclarecer, ponto por ponto, todas as questões que têm vindo a ser noticiadas, com toda a transparência, em todos os locais em que seja necessário”, afirmou aos jornalistas Luís Neves, em Pedrógão Grande (Leiria), onde preside à sessão solene do Dia do Município.

Numa breve declaração, Luís Neves reiterou que falará aos jornalistas “no momento próprio, onde colocarão todas as questões”, pedindo que respeitem o seu trabalho.

“Por isso, gostaria que respeitassem o meu trabalho. Aqui estou a fazer uma homenagem aos pedroguenses, que têm sido uma população de gente resiliente, que passou por uma tragédia e está a procurar reconstruir-se”, adiantou.

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O governante garantiu que, neste momento, “o foco é na esfera da segurança interna, é sobretudo apoio e suporte a todas as estruturas que combatem os incêndios”, que, refere, tem “acompanhado diariamente com os autarcas”.

“Por isso, peço o vosso respeito pelo meu trabalho, pela ação governativa na Administração Interna. Estou muito focado em que possamos fazer este trabalho”, declarou, insistindo: “Peço-vos, da mesma forma que vos respeitamos, e eu respeito há muitos anos, também respeitem o meu trabalho”.

Questionado se há alguma data para uma eventual conferência de imprensa e se vai ser ainda este mês, respondeu. “Quando houver, terão todos conhecimento”.

Na terça-feira, Luís Neves disse estar a reunir os documentos que considera importantes no âmbito das polémicas que têm sido conhecidas ao longos das últimas semanas, relativas às obras da sua casa em Odemira e do atrelado encontrado em casa do construtor que trabalhou na sua propriedade.

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