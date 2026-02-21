Liga dos Bombeiros elogia escolha de Luís Neves para ministro da Administração Interna

Agência Lusa
Há 2h e 37min
Presidente da Liga de Bombeiros, António Nunes (ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA)

Para o presidente da LBP, “é bom que o novo ministro da Administração Interna não esteja tão afastado daquilo que são as circunstâncias atuais e os problemas dos bombeiros”

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) elogiou este sábado a escolha de Luís Neves para o cargo de ministro da Administração Interna, considerando que já conhece “as circunstâncias e problemas” atuais da emergência, proteção, socorro e bombeiros.

“Luís Neves é membro da Comissão Nacional de Proteção Civil. Como representante da Polícia Judiciária, até o momento, esteve presente nas várias comissões onde a problemática da emergência, da proteção e socorro e dos bombeiros também foram abordadas”, disse à Lusa o presidente da LBP, António Nunes sobre a escolha do diretor da PJ para ministro da Administração Interna.

Para António Nunes, “é bom que o novo ministro da Administração Interna não esteja tão afastado daquilo que são as circunstâncias atuais e os problemas dos bombeiros”.

“A Liga espera que o novo ministro tenha uma maior facilidade em inteirar-se dos problemas específicos que afetam o setor dos bombeiros e possa ajudar a resolver algumas das reivindicações que já vêm de algum tempo a esta parte, designadamente a questão do comando nacional de bombeiros e as carreiras dos bombeiros com contrato de trabalho nas associações humanitárias”, precisou.

Nesse sentido, sustentou que “a LBP ficaria muito satisfeita” se a primeira medida do novo ministro fosse a criação de comando nacional próprio, em que bombeiros são comandados por bombeiros e não pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e a apresentação do projeto da valorização das carreiras e do estatuto remuneratório dos bombeiros que trabalham nas associações humanitárias.

Segundo António Nunes, a questão do comando nacional de bombeiros pode avançar sem estar concretizada a reforma da Proteção Civil anunciada pelo Governo.

“O mês de março seria ótimo para implementar o comando nacional de bombeiros, que não tem rigorosamente nada a ver com a reestruturação mais ampla e mais profunda que a Proteção Civil vai ter”, disse, sublinhando que “não há razão alguma para se enfrentar uma nova época de fogos florestais com um sistema que já provou que não serve às populações.

O responsável recordou ainda que Luís Neves, enquanto diretor da PJ, foi condecorado com o crachá de ouro da LBP em reconhecimento do trabalho de cooperação que teve com os bombeiros, nomeadamente na investigação do combate aos incêndios florestais.

O Presidente da República aceitou hoje a proposta do primeiro-ministro de nomear Luís Neves para as funções de ministro da Administração Interna, em substituição de Maria Lúcia Amaral, que se demitiu depois da onda de críticas à forma como atuou e geriu a resposta à depressão Kristin que assolou o país no final de janeiro.

Temas: Luis neves MAI Protecao civil Bombeiros Administração Interna

Governo

05:54

Chega garante que será "implacável no escrutínio" do novo ministro da Administraçãpo Interna"

Há 27 min
04:30

Combate ao cibercrime é legado deixado por Luís Neves na PJ, "que agora vai estar no Conselho de Ministros"

Há 1h e 41min
04:19

Escolha do novo MAI "é uma surpresa, um trunfo, uma espécie de coelho tirado da cartola"

Há 1h e 51min
01:26

Um homem da PJ ligado desde sempre à investigação criminal. Está escolhido o novo MAI

Há 2h e 29min
Mais Governo

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

Ontem às 18:24

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

Ontem às 19:55

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

Ontem às 15:46

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

19 fev, 21:55

Exigiu dormir oito horas por noite e foi despedida. Polémica em Wall Street leva políticas sobre o descanso à Justiça americana

Ontem às 14:31

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

19 fev, 15:01

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

19 fev, 19:40

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Ontem às 05:55

Euromilhões: esta é a chave que vale 130 milhões

Ontem às 20:31

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

Ontem às 17:36

Erro informático revela o esquema labiríntico que está a permitir à Rússia financiar a guerra na Ucrânia

Ontem às 14:23

"Comparável ao que vimos antes da guerra do Iraque": EUA mobilizam número impressionante de meios para cercar o Irão

Ontem às 12:23