"Uma coisa é quem teve acesso às imagens e ficou em silêncio, outra é quem participou na violência": ministro sobre tortura e violações em esquadras da PSP

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EM ATUALIZAÇÃO

O ministro da Administração Interna (MAI), em entrevista à TVI, diz que as torturas e violações filmadas em esquadras da PSP - Bairro Alto e Rato, em Lisboa - são casos "isolados". E vinca: "Uma coisa é quem teve acesso às imagens e ficou em silêncio, outra é quem participou na violência". E vinca: "Condeno veementemente".

Numa segunda entrevista, desta vez à CNN Portugal, Luís Neves refere que "crê" que os crimes não se tenham arrastando durante um período prolongado de tempo, mas reconhece que "pode ter ocorrido uma falha no controlo interno".

Ainda assim, lembra que "foi a própria instituição que comunicou à autoridade judiciária, no caso, o Ministério Público" e que "tudo leva a querer que houve um facilitismo e uma aceitação de comportamentos desviantes". Não acreditando que este seja um tipo de prática generalizada, Luís Neves garante que "não sente que haja a necessidade" de realizar uma inspeção-geral em todas as esquadras.

"Não há esta cultura instalada nas polícias, estamos a falar de casos isolados", garante Luís Neves, resumindo o sucedido: "Agressões barbaras, humilhações, depois a aceitação e o pacto de silêncio na não divulgação dos factos".

"Comportamentos internos destes são absolutamente intoleráveis", mas todas estas elações e avaliações só podem feitos no fim do processo judicial, explica, ressalvando que “apesar do princípio de presunção de inocência de factos graves, há aqui propostas suspensões de funções”, adianta, porque "tudo leva a querer que houve um facilitismo e uma aceitação de comportamentos desviantes".

Apesar das suspeitas vindas a público esta terça-feira, o MAI assegura que "a PSP é uma grande instituição que todos os dias faz bem o seu trabalho".

A entrevista de Luís Neves à TVI acontece no mesmo dia em que se ficou a saber que 15 agentes da PSP foram detidos por crimes como tortura, ofensas graves à integridade física e violação cometidos no interior das esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa.

Os crimes ocorreram sobre pessoas particularmente vulneráveis, como sem-abrigo, toxicodependentes e estrangeiros - no âmbito da mesma investigação liderada pelo DIAP de Lisboa, em articulação com a PSP, em que já estão outros nove polícias em prisão preventiva, apuraram a TVI e a CNN Portugal.

Apesar das "responsabilidades distintas" entre quem praticou os atos de violência e quem não denunciou o sucedido, o MAI reiterou que "nenhum polícia pode ser forte com os fracos".

Para Luís Neves, o país está perante "factos muito graves devem servir de alerta para que os comportamentos não sejam repetidos", deixando um aviso a todos os agentes de autoridade nacionais: "Essas pessoas não podem continuar ao serviço de Portugal e das forças de segurança".

Sobre outro tema: o ministro garante que "está muito confiante" que a renovação na rede emergência vai deixar o SIRESP realmente capaz de "responder positivamente" durante situações de calamidade ou catástrofe.

Luís Neves garante que o Governo quer criar uma rede de emergência com "maior redundância", "eficiência energética" e "maior capilaridade". O ministro adianta que o objetivo é que todas as juntas e câmaras municipais tenham uma ligação telefónica por satélite e que todas tenham uma autonomia energética de pelo menos 36 horas.

Antevendo mais um verão marcado por uma catadupa de incêndios, Luís Neves aproveitou ainda a entrevista no Jornal Nacional da TVI para deixar um “reto aos proprietários” para quer efetivamente limpem os terrenos.

“O combate é feito por todos”, lembrou o MAI, garantindo que quem não tenha possibilidade de limpar os terrenos pode pedir auxílio ao Estado: “Podem-nos pedir ajuda”.

A entrevista de Luís Neves à TVI acontece no mesmo dia em que se ficou a saber que 15 agentes da PSP foram detidos por crimes como tortura, ofensas graves à integridade física e violação cometidos no interior das esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa.

Os crimes ocorreram sobre pessoas particularmente vulneráveis, como sem-abrigo, toxicodependentes e estrangeiros - no âmbito da mesma investigação liderada pelo DIAP de Lisboa, em articulação com a PSP, em que já estão outros nove polícias em prisão preventiva, apuraram a TVI e a CNN Portugal.

Também esta terça-feira, foram tornadas públicas as conclusões do grupo de trabalho criado pelo Governo para alterar o SIRESP. O Governo, através de um relatório do Ministério da Administração Interna (MAI), reconhece que existem falhas no SIRESP e que a rede de emergência nacional tende a ficar aquém do necessário durante os eventos de elevada exigência operacional.

De acordo com a lista do Ministério da Administração Interna, o único evento de elevada exigência em que houve um “desempenho excelente com coordenação interagência validada” foi a Jornada Mundial da Juventude que “gerou pico histórico de tráfego SIRESP”, em 2023.

No total, a renovação da rede SIRESP vai custar 35.694.000€. O relatório estipula que a reformulação da rede de comunicações de emergência será financiada pelo PRR e o restante sairá dos fundos já alocados à recuperação dos danos provocados pela tempestade Kristin, com o Executivo a justificar que se trata de recuperações de salas técnicas de estações base, estruturas de suporte de antenas e equipamentos de transmissão da rede SIRESP afetados pelos eventos meteorológicos.