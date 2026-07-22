Ministério Público afasta Polícia Judiciária de investigação a atrelado encontrado em empresa que fez obras a Luís Neves

Agência Lusa , CM
Há 1h e 44min
O ministro da Administração Interna, Luís Neves (Lusa/ Paulo Novais)
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Investigação está "a cargo do Ministério Público" e "não será, por ora, delegada em qualquer órgão de polícia criminal", confirma a PGR

O Ministério Público recusa, por agora, atribuir à Polícia Judiciária (PJ) a investigação relacionada com o atrelado encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) explicou, em declarações à Lusa, que o inquérito relacionado com os bens apreendidos no âmbito do processo de tráfico de droga denominado ‘Operação Pacoba’ está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

A investigação “encontra-se a cargo do Ministério Público deste departamento e não será, por ora, delegada em qualquer órgão de polícia criminal”, detalhou a PGR.

Além do inquérito aberto pelo Ministério Público, também a PJ anunciou, na passada sexta-feira, que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos.

Segundo a PJ, a direção nacional desta polícia "teve conhecimento de que uma galera apreendida, no âmbito de um inquérito relacionado com o tráfico de estupefacientes, havia sido movimentada e parqueada em Barcelos".

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Com esta informação, foi instaurado um inquérito "para apurar as circunstâncias da alegada movimentação, que poderia confirmar a prática de ilícitos criminosos", acrescentou a PJ, confirmando que “a galera se encontrava estacionada em Barcelos, atracada a um camião da empresa Construbarcelos” e que, por se tratar de um bem apreendido, ficou “novamente à guarda da Polícia Judiciária, bem como os produtos que a mesma carregava, esclarecendo-se que estes não têm natureza estupefaciente”.

A polémica relacionada com o ministro da Administração Interna teve início no dia 10 de julho, quando o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira a empresa Construbarcelos, anteriormente responsável por obras na PJ, quando Luís Neves era diretor nacional.

Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado dias depois pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN.

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Temas: Luís Neves Atrelado PJ Polícia Judiciária MP

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