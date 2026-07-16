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Polémica Luís Neves: amigo do ministro tinha atrelado apreendido pela PJ em caso de tráfico de cocaína

Sandra Felgueiras , Felícia Cabrita e Bruno Horta (Nascer do Sol)
Há 52 min
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Atrelado tinha desaparecido do parque de apreendidos no Seixal em 2025. Foi apreendido esta semana nas instalações da Construbarcelos, a mesma empresa que está a fazer obras na casa de Luís Neves e que foi contratada 17 vezes pela PJ.

Tudo começou com uma operação de combate ao tráfico de droga em dezembro de 2024. A operação foi apelidada de “Pacoba” e, na altura, foi noticiada como uma mega-operação que levou ao “desmantelamento de um dos maiores laboratórios de produção de cocaína da Europa”.

O comunicado da Polícia Judiciária indicava  que o “resultado final da operação ‘Pacoba’ traduziu-se na detenção de sete suspeitos (quatro cidadãos portugueses, dois colombianos e um marroquino), na apreensão de 1.478 quilogramas de cocaína, três armas de fogo, elevadas quantidades de dinheiro, várias viaturas ligeiras e pesadas”.

Entre os materiais apreendidos encontrava-se um atrelado - designado tecnicamente como galera - levado, na altura, para o parque de apreendidos da Autoridade Marítima. No ano seguinte, já em 2025, o atrelado contendo bidões selados com precursores, nomeadamente amoníaco - utilizado para o fabrico de drogas sintéticas - desapareceu do local. 

Reportagem encontra atrelado

Após o escândalo revelado pelo jornal Nascer do Sol (do mesmo grupo da CNN Portugal) na passada sexta-feira sobre os trabalhos de um empreiteiro que fez 17 obras para a PJ e também nas propriedades do ministro da Administração Interna em Odemira, a TVI/CNN Portugal/Nascer do Sol obteve a indicação de que este mesmo atrelado tinha sido desviado para as instalações da Construbarcelos. 

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No sábado, às 18:30, uma equipa de reportagem da parceria entre a TVI, CNN Portugal e Nascer do Sol encontrou esse mesmo atrelado acoplado a um camião da Construbarcelos - a empresa do amigo e empreiteiro do ministro e da PJ, João dos Santos Carvalho. 

Na quarta-feira, a mesma equipa de reportagem voltou ao local. No sítio onde antes estava estacionado o atrelado e o camião, numa zona repleta de silvas com claros sinais de abandono, ficou apenas um espaço vazio. 

Do outro lado da mesma estrada, encontrava-se apenas o camião da Construbarcelos, mas já sem o atrelado. 

PJ confirma apreensão a amigo do ministro

Após contacto da TVI/CNN Portugal/Nascer do Sol, fonte ligada à direção nacional da PJ confirmou a apreensão do atrelado e a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias em que o referido atrelado - apreendido num caso de tráfico de droga - transitou para as mãos  da Construbarcelos. 
Os advogados contactados pela TVI/CNN Portugal/Nascer do Sol garantem tratar-se, no mínimo, de um crime de furto qualificado.

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À época do factos, o diretor nacional da PJ era o atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, que deixou esse cargo em fevereiro deste ano, após 8 anos à frente da polícia.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, escolheu-o para liderar o Ministério da Administração Interna, depois das demissões das duas anteriores titulares do cargo - Margarida Blasco e Maria Lúcia Amaral. 

Ao que apurámos, só o diretor nacional da PJ tem autoridade para movimentar bens apreendidos à ordem de processos-crime que estão sob a tutela do Ministério Público.

Fonte da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ garantiu à TVI/CNN Portugal/Nascer do Sol que esta unidade pretendia deter o empreiteiro João dos Santos Carvalho pelo crime interceptado em flagrante delito, esta quarta-feira.

Polícia investiga atrelado

A direção nacional da PJ diz apenas que a investigação está em curso e que a única diligência tida por necessária foi a remoção do atrelado para ser devolvido ao parque de apreendidos do Seixal, onde se encontrou desde a apreensão em 2024 até desaparecer em 2025. 
Até à hora de fecho deste jornal não foi possível confirmar se a detecção deste atrelado à porta do empreiteiro e amigo do ministro e ex-diretor da PJ foi comunicada ao Ministério Público. 

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A TVI/CNN Portugal/Nascer do Sol tentou ainda contactar João dos Santos Carvalho, mas não o conseguiu localizar nem na empresa, nem em casa, nem ao telefone. 

O dono original do atrelado apreendido pela PJ é Armando Caixeirinho, alvo de um mandado de detenção europeu porque se encontra em fuga à justiça.

É considerado o cabecilha da rede interceptada na Operação Pacoba e um dos principais alvos do inquérito.

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