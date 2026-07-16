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Luís Neves escondeu empresa da mulher

Sandra Felgueiras , e Bruno Horta (jornalista Sol)
Há 1h e 8min
O ministro da Administração Interna, Luís Neves (Lusa/ Paulo Novais)
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Só há menos de dois meses é que Luís Neves corrigiu a declaração junto da Entidade para a Transparência. E pela primeira vez declarou aquilo a que está obrigado: que a empresa da sua mulher, AL Campos, também é sua por serem casados em comunhão de adquiridos

Luís Neves não declarou à entidade para a Transparência que a empresa da mulher também é sua. Escondeu essa informação quando ainda era diretor nacional da Polícia Judiciária e voltou a omitir quando, há cinco meses, chegou a ministro da Administração Interna.

Só há menos de dois meses é que Luís Neves corrigiu a declaração junto da Entidade para a Transparência. E pela primeira vez declarou aquilo a que está obrigado: que a empresa da sua mulher, AL Campos, também é sua por serem casados em comunhão de adquiridos. 

Na consulta às declarações detetámos esta alteração relevante, feita já depois de o governante ter assumido funções como ministro da Administração Interna.

A cronologia é reveladora.

Em novembro de 2024, ao ser reconduzido pelo Governo como diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves entrega a obrigatória Declaração Única prevista na Lei n.º 52/2019, de 31 de julho.

No campo destinado à identificação de quotas, ações, participações ou outras partes sociais em sociedades civis ou comerciais, escreve simplesmente: “nada a declarar”.

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Em fevereiro deste ano, quando deixa a direção nacional da PJ e toma posse como ministro da Administração Interna, apresenta mais duas declarações: uma como diretor cessante e outra como novo membro do Governo.

Nas duas volta a afirmar exatamente o mesmo: não tem qualquer participação em empresas.

Só que a sociedade unipessoal AL Campos já existia desde 16 de junho de 2023, estando constituída em nome da mulher.

Por razões que o ministro não esclareceu, apesar das perguntas que lhe foram enviadas, a AL Campos nunca constou das declarações entregues enquanto exerceu funções como diretor nacional da Polícia Judiciária, nem da primeira declaração apresentada como ministro.

A situação só seria corrigida a 25 de maio deste ano, quando Luís Neves entregou uma Declaração Única de substituição, que passou a prevalecer sobre todas as anteriores e que apenas há poucos dias ficou disponível para consulta pública.

É nessa declaração, entregue meses depois de deixar a liderança da PJ e já como ministro, que passa finalmente a constar a participação na empresa da mulher.

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A mesma declaração revela ainda informação patrimonial que não constava das versões anteriores: uma conta bancária à ordem com 133.628 euros e garantias patrimoniais de 180 mil euros junto do Montepio e da Caixa Geral de Depósitos.

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Temas: Luís Neves AL Campos Ministro da Administração Interna Polícia Judiciária Transparência

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