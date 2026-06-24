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Montenegro apela a "sentido de responsabilidade" em prol da viabilização da PSU

Agência Lusa , MCC
Há 46 min
Primeiro-ministro, Luís Montenegro (LUSA)
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Primeiro-ministro defende que "ninguém vai perder com esta formulação"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, pediu esta quarta-feira aos partidos políticos "sentido de responsabilidade" em prol da viabilização da proposta de criação da Prestação Social Única (PSU), defendendo "cedências" para se alcançar um acordo. 

"Estou naturalmente expectante e aquilo que eu posso adiantar é que o Governo e os grupos parlamentares que o suportam na Assembleia da República estão a fazer um esforço muito, muito grande de aproximação e de diálogo político com os partidos da oposição, em particular com os dois maiores partidos que são aqueles que têm a possibilidade de viabilizar esta iniciativa", afirmou Luís Montenegro, em Nova Iorque.

O chefe do Executivo português falava aos jornalistas, após uma passagem pela Missão Permanente de Portugal na ONU, em Nova Iorque, numa altura em que ainda não tinha sido anunciado o acordo PSD-PS para a viabilização da PSU.

De acordo com o primeiro-ministro, está em cima da mesa com um "conjunto de mudanças muito significativas, a congregação numa única prestação de várias prestações sociais hoje difusas e a valorização da situação de cada um".

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"Ninguém vai perder com esta formulação. Portanto, a minha expectativa é que os partidos políticos possam, no fundo, anuir a estes princípios e a esta proposta e faço mesmo um apelo para que possa imperar o sentido de responsabilidade, o sentido verdadeiramente político na dimensão em que cada um terá de ceder talvez um pouco da sua posição inicial para podermos chegar a um acordo", instou Montenegro, ao falar com os jornalistas após uma passagem pela Missão Permanente de Portugal na ONU.

Em Nova Iorque, Montenegro insistiu que esta é uma iniciativa "muito importante para garantir a proteção social das pessoas mais vulneráveis na sociedade", "para garantir que há uma moralização no funcionamento dessas prestações", frisando que é também "um marco do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) que devemos cumprir".

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Temas: Luís Montenegro Viabilização da PSU Primeiro-ministro Prestação Social Única
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