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Montenegro espera que María Corina Machado possa regressar à Venezuela "no mais curto espaço de tempo" - e que haja eleições "absolutamente livres"

Agência Lusa , PF
Há 59 min

O primeiro-ministro de Portugal saudou ainda a libertação do luso-venezuelano Héctor Ferreira Domingues, detido desde setembro de 2022

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O primeiro-ministro português considerou esta quarta-feira que o atual momento político na Venezuela é “de transição democrática” e disse esperar que em breve haja eleições “absolutamente livres”, após receber a líder opositora e Nobel da Paz.

Luís Montenegro, que se encontrou ao início da tarde com María Corina Machado, na residência oficial, em São Bento, saudou a libertação do cidadão luso-venezuelano Héctor Ferreira Domingues, detido desde setembro de 2022, e que foi conhecida na noite de terça-feira.

Em declarações à imprensa após o encontro, que durou cerca de 40 minutos, o primeiro-ministro disse ter transmitido a posição do Governo português de que “esta circunstância que se atravessa no país possa ser um momento de transição democrática”.

“E que, no mais curto espaço de tempo, as pessoas que se encontram exiladas possam regressar ao país, como é o caso dela [María Corina], e possa ser realizado um ato eleitoral no qual, de forma absolutamente livre, o povo venezuelano possa escolher o seu futuro e todas as oportunidades que o país tem possam ser usufruídas pelo seu povo”, acrescentou.

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María Corina Machado não prestou declarações.

Temas: Luís Montenegro Venezuela Maria Corina Machado Transição democrática
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