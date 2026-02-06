"Quis vir sem avisar para ver no terreno como as operações estão a decorrer", diz Montenegro em Santarém

Há 31 min

Primeiro-ministro fez visita surpresa

O primeiro-ministro esteve esta sexta-feira de manhã em Santarém, onde foi sem se fazer anunciar para "ver no terreno como as operações estão a decorrer".

"Eu quis vir até sem avisar, embora correndo o risco, como aconteceu de me cruzar convosco, mas eu quis vir sem nenhum aviso prévio, saber no terreno exatamente como é que essa operação está a decorrer e ter a garantia de que nós não deixamos mesmo de tomar-se medidas preventivas para salvaguardar a vida daqueles que estão nas zonas mais expostas, nas zonas ribeirinhas, nas zonas onde há cursos de água", afirmou Luís Montenegro aos jornalistas no pavilhão onde se encontram as dezenas de pessoas que foram tiradas das zonas em risco.

Questionado sobre os apoios que vão ser atribuídos às populações atingidas pelas tempestades, Montenegro garantiu que a principal prioridade "é salvaguardar a vida das pessoas".

"Nós temos aqui uma prioridade que está acima de todas as outras, que é salvaguardar a vida das pessoas, salvaguardar o bem-estar dos portugueses. Nós sabemos que esta intempérie traz muitos prejuízos materiais, traz muitos prejuízos económicos e esses têm de ter uma resposta do Governo e nós temos vindo a comunicá-la. Mas ainda antes disso há a vida das pessoas, isso é determinante", afirmou, acrescentando que tem de ser feitas "avaliações permanentes" para perceber se os apoios são ou não suficientes.

O primeiro-ministro sublinhou ainda a necessidade de convencer os moradores que resistem a abandonar as suas casas em zonas de risco, garantindo que a prioridade é salvaguardar vidas. “Teremos de usar todos os argumentos para sensibilizar as pessoas, para elas compreenderem que nós estamos a tratar de garantir e salvaguardar as suas vidas, o seu bem-estar, a sua segurança", afirmou.

Luís Montenegro reconheceu o apego das populações às suas casas e rotinas, mas alertou para a gravidade da situação. “Temos de alertar que desta vez a situação é mais grave e que para chegarmos lá com as nossas indicações da proteção civil para a evacuação é porque é mesmo necessário”, disse, acrescentando que serão mobilizadas forças de segurança, equipas municipais e apoio psicológico, com meios dos ministérios da Segurança Social e da Saúde já no terreno.

Questionado sobre o apelo do presidente da Câmara de Santarém, que considera não existirem condições para eleições em pelo menos duas mesas de voto, o primeiro-ministro manifestou disponibilidade total do Governo. “Tudo aquilo que nós pudermos fazer para garantir a normalidade possível para se realizarem as eleições, e quando digo possível é condições de segurança no sítio onde se vota e condições de segurança no acesso a esses locais, deve ser feito".

Ainda assim, lembrou que a democracia prevê respostas a situações extremas. “Se houver situações de limite em que essas condições não estejam salvaguardadas, a lei determina que a eleição possa ser realizada oito dias depois e eu aquilo que naturalmente espero é que essas situações sejam poucas e sejam mesmo situações de limite”.

O primeiro-ministro afirmou que a prioridade do Governo continua a ser a gestão das situações de emergência provocadas pelas cheias em várias regiões do país, sem esquecer o apoio às populações ainda afetadas por fenómenos meteorológicos anteriores.

Montenegro sublinhou que, em paralelo com a resposta imediata, o Executivo está no terreno a apoiar a recuperação e que já há "cerca de 450 pessoas que recorreram à plataforma para aceder ao apoio para recuperação de casas". O chefe do Governo adiantou ainda que mais de 1.200 agricultores e cerca de 1.200 empresas já apresentaram pedidos, sendo que disponibilidade financeira associada a estes apoios ultrapassa os 350 a 400 milhões de euros.

"Já temos hoje cerca de 450 pessoas que recorreram à plataforma para aceder ao apoio que está disponibilizado, em termos de agricultores já há mais de 1200, em termos de empresas também cerca de 1200, estamos a falar já numa disponibilidade financeira que ultrapassa os 350, 400 milhões de euros", adiantou.

Luís Montenegro destacou também o papel dos Espaços do Cidadão no apoio às candidaturas. “Temos 275 Espaços do Cidadão abertos e disponíveis para ajudar as pessoas a preencher os formulários”, referiu, acrescentando que já estão no terreno seis unidades móveis para reforçar este apoio local.

Questionado sobre a importância do apoio europeu, o primeiro-ministro garantiu que o Governo está "a usar todos os instrumentos e usaremos todos os instrumentos financeiros para poder naturalmente fazer face a um nível de prejuízos que nós estimamos neste momento já ultrapassou os 4 mil milhões de euros”, afirmou, apontando para recursos do Orçamento do Estado, fundos europeus, incluindo o PRR, e contatos permanentes com as instituições europeias.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.