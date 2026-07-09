Erdogan ofereceu revólver com seis balas a Montenegro, que deu a arma à PSP

Há 1h e 12min

Presidente da Turquia deu o mesmo presente a todos os líderes que participaram na cimeira da NATO

O primeiro-ministro português entregou para peritagem da PSP o revólver oferecido pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante a cimeira da NATO, disse à Lusa fonte do gabinete de Luís Montenegro.

Quando “teve conhecimento da prenda que tinha recebido”, distribuída a todos os chefes de Estado e de governo durante a cimeira da Aliança Atlântica, em Ancara, o primeiro-ministro entregou o revólver “ao Corpo de Segurança Pessoal que a transportou para Portugal”, acrescentou a mesma fonte.

A arma está, agora, no Departamento de Armas e Explosivos da PSP “onde será feita a devida perícia para efeitos da determinação das normas legais aplicáveis”, ainda segundo a informação do gabinete do chefe do Governo.

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, foi o primeiro a falar sobre a oferta de Recep Tayyip Erdogan - um revólver com o nome de cada líder gravado e seis balas - durante o voo de regresso a Londres.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, já anunciaram que vão "armazenar de forma segura" as armas.

"Esta manhã descobri que nos enganou, vendendo-nos sucata em vez de algo de valor", comentou hoje Zoran Milanovic, Presidente da Croácia.