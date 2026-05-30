Luís Montenegro reconduzido como presidente do PSD

Há 1h e 44min

Candidatura única contou com 14.468 votos, sendo que houve 525 de votos em branco e 268 nulos

Luís Montenegro foi reeleito presidente do PSD pelos militantes do partido.

A candidatura única do atual primeiro-ministro foi a escolhida na eleição direta do presidente da Comissão Política Nacional do PSD com 14.468 votos.

Entre os 56.868 militantes inscritos no partido, apenas 15.261 foram apurados, o que representa uma taxa de abstenção de 73,2%.

Entre os votos, contam 525 de votos em branco, correspondente a 3,44%, e 268 votos nulos, que representam 1,76% da votação total.

Como nem votos nulos nem brancos entram na contagem dos votos validamente expressos em candidatura, Luís Montenegro foi eleito com 100% dos votos.