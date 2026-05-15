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De presidentes de Câmara a deputadas: Montenegro escolhe 21 mulheres como mandatárias distritais para recandidatura à liderança do PSD

Agência Lusa , TFR
Há 34 min
Montenegro (Lusa)

As eleições diretas para presidente do PSD realizam-se a 30 de maio

O presidente do PSD e recandidato ao cargo, Luís Montenegro, escolheu para diretor de campanha o secretário-geral adjunto Paulo Cavaleiro e 21 mulheres como mandatárias distritais.

De acordo com um comunicado enviado pela direção de campanha, o mandatário financeiro será o deputado do PSD Almiro Moreira.

“Luís Montenegro, candidato a presidente da Comissão Política Nacional do PSD nas diretas de 30 de maio, escolheu para mandatárias distritais 21 mulheres. A lista inclui deputadas, presidentes de Câmara e presidente da Assembleia Municipal, entre outros cargos”, destaca o comunicado.

A lista inclui as presidentes das Câmaras de Estarreja Isabel Simões Pinto (mandatária por Aveiro), de Miranda do Douro Helena Barril (por Bragança), de Cantanhede Helena Teodósio (Coimbra), de Reguengos de Monsaraz Marta Prates (Évora), de Sobral de Monte Agraço Raquel Soares Lourenço (Lisboa Área Oeste), de Portalegre Fermelinda Carvalho (mandatária por Portalegre), da Póvoa de Varzim Andrea Silva (Porto), de Benavente Sónia Ferreira (Santarém), de Caminha Liliana Silva (Viana do Castelo), de Vila Pouca de Aguiar Ana Rita Dias (Vila Real) e de Santa Comba Dão Inês Matos (por Viseu).

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Há também várias deputadas entre as mandatárias distritais de Montenegro: Leonor Cipriano será mandatária por Castelo Branco, Bárbara do Amaral Correia por Faro, Dulcineia Catarina Moura pela Guarda, Célia Freire por Leiria e Vânia Jesus pela Madeira.

Por Beja, será mandatária Andreia Guerreiro, presidente da Assembleia Municipal Almodôvar, por Braga Fátima Alves, primeira vereadora eleita da Câmara de Póvoa de Lanhoso, por Lisboa (Área Metropolitana) a vice-presidente da Câmara de Sintra Andreia Bernardo, por Setúbal Vanessa Krause, presidente da Junta da Costa da Caparica, e pelos Açores Mónica Seidi, secretária Regional da Saúde e Segurança Social.

As eleições diretas para presidente do PSD realizam-se a 30 de maio e o 43.º Congresso do PSD está marcado para 20 e 21 de Junho, em Anadia (distrito de Aveiro).

Luís Montenegro foi eleito presidente do PSD pela primeira vez em 28 de maio de 2022, numa eleição disputada com Jorge Moreira da Silva e que venceu com mais de 70% por cento dos votos, e foi reeleito, sem adversários, a 06 de setembro de 2024.

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Estas serão as 13.as eleições diretas da história do PSD, nas quais Montenegro deverá ser novamente candidato único. O prazo para a entrega de candidaturas e moções termina na próxima segunda-feira.

Temas: Luís Montenegro PSD Candidato Mandatárias Comissão Política Nacional do PSD
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