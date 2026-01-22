Volksvargas reage à queixa de Montenegro e fala em intimidação: "Uma página de sátira política, conhecida pela publicação de memes"

Há 1h e 36min
Luís Montenegro no Parlamento (Manuel de Almeida/Lusa)

Primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que ia apresentar queixa contra o utilizador "Volksvargas" por uma publicação falsa no X

O autor da página de sátira política Volksvargas reagiu esta terça-feira à intenção anunciada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, de apresentar queixa relacionada com uma publicação partilhada na rede social X

Em comunicado, o responsável pela página sublinha que a Volksvargas é "uma página de sátira política, conhecida pela publicação de memes", e garante que a imagem em causa foi concebida de forma a "não deixar margem para dúvidas" quanto ao seu carácter fictício. 

Segundo o autor, o texto atribuído a Luís Montenegro incluía expressões como "supreme leader" e "greater architect of our modern times", bem como uma referência irónica à concessão de "sovereign access to our Azores islands", elementos que, afirma, tornam evidente o tom satírico. 

Recorda ainda que, após a divulgação de mensagens privadas trocadas entre Donald Trump, Emmanuel Macron e Mark Rutte, surgiram várias publicações semelhantes nas redes sociais, incluindo uma partilhada pelo partido britânico Democratas Liberais, imaginando uma mensagem de Nigel Farage ao presidente dos Estados Unidos. 

No comunicado, é também referido que a imagem estava identificada com a marca de água "@volksvargas", defendendo o autor que não existiu qualquer intenção ou possibilidade de desinformação. Considera, por fim, "sintomático e lamentável" que o Governo "procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor".

