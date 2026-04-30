Subida da inflação e do custo de vida "é preocupante", mas "ainda não há motivo para alarme", garante Montenegro

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Governo admite estar "preocupado e apreensivo", mas afirma que "não vale a pena antecipar problemas que podem ser evitados"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta quinta-feira que o Governo sabe que a taxa de inflação subiu e que “o custo de vida está a aumentar”, o que é preocupante, mas “não é ainda motivo para alarme”.

À margem de uma visita à 42.ª Ovibeja, certame agropecuário que decorre em Beja e onde se realiza esta quinta-feira a reunião do Conselho de Ministros, o chefe do Governo foi questionado pelos jornalistas sobre a subida da taxa da inflação, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a estimativa rápida divulgada pelo INE, a taxa de inflação acelerou para 3,4% em abril, mais 0,7 pontos percentuais do que no mês anterior, novamente impulsionada pelos combustíveis.

“Preocupados e apreensivos estamos todos, mas não é ainda motivo para alarme, não vale a pena estarmos a antecipar problemas que ainda podemos evitar”, afirmou.