"Aqui ou acolá alguns tentam desvirtuar o caminho, mas no PSD não podemos ter dúvidas". Montenegro desafia Passos e propõe diretas em maio

Há 35 min

Líder social-democrata quer clarificar a liderança do partido. Durante o Conselho Nacional, afirmou que podem existir divergências internas, mas não dúvidas sobre o rumo, instando à apresentação de candidaturas alternativas

O presidente do PSD, Luís Montenegro, quer realizar diretas já no próximo mês de maio, seguidas de um congresso nacional. A intenção foi comunicada durante a reunião desta noite do Conselho Nacional e tem como objetivo dissipar quaisquer hesitações sobre a sua liderança e consolidar o rumo dos sociais-democratas.

Numa intervenção marcada por recados às vozes críticas dentro do partido, Montenegro lançou um desafio frontal a Passos Coelho, ainda que não tenha referido diretamente o seu nome, instando o antigo primeiro-ministro a apresentar-se a eleições, caso considere existir um caminho alternativo e um projeto diferente para o PSD.

"Aqui ou acolá alguns tentam desvirtuar o caminho, mas nós no PSD não podemos ter dúvidas", sublinhou o líder social-democrata perante os conselheiros nacionais.

Montenegro admitiu a pluralidade de opiniões inerente à estrutura social-democrata, mas traçou uma linha vermelha face à contestação permanente da liderança: "Podemos ter algumas divergências, mas não dúvidas sobre o caminho que estamos a trilhar."

As úlimas eleições diretas para a liderança do PSD realizaram-se em setembro, mas, há quatro anos, foram a 28 de maio.