Montenegro garante que Luís Neves está disponível para esclarecer o Parlamento

Agência Lusa , PF
Há 1h e 41min
Ministro da Administração Interna, Luís Neves (Fernando Veludo/LUSA)
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O chefe do executivo lembrou, contudo, que a Assembleia da República não encontrou uma solução para ouvir Luís Neves na Comissão Permanente da Assembleia da República

O primeiro-ministro garantiu esta sexta-feira que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, está disponível para prestar esclarecimentos no parlamento, lamentando que os partidos não tenham chegado a acordo sobre o modelo da audição.

"Tenho a certeza absoluta que o ministro da Administração Interna, como qualquer outro ministro do Governo, estão disponíveis para o escrutínio político, nomeadamente em sede parlamentar", afirmou à margem da cerimónia comemorativa dos 120 anos da Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde, distrito do Porto.

O chefe do executivo lembrou, contudo, que a Assembleia da República não encontrou uma solução para ouvir Luís Neves na Comissão Permanente da Assembleia da República.

"Lamento que o parlamento não tenha condições de convergência para acertar os termos em que isso se deve fazer. E, quando os partidos políticos embirram com as suas posições e não são capazes de se aproximar nem de se entender quanto ao método para poderem ouvir os membros do Governo, eu só posso lamentar", declarou.

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Montenegro rejeitou que o impasse possa ser atribuído ao executivo ou aos ministros que o integram.

"Não imputem é ao Governo, por via disso, uma indisponibilidade para prestar os esclarecimentos que a democracia naturalmente exige", vincou.

Questionado sobre a posição do PSD e do CDS-PP no processo, o primeiro-ministro recusou individualizar responsabilidades, remetendo o problema para o conjunto das forças parlamentares.

"Estou a falar de todos os partidos, dos dez que estão na Assembleia da República. Se não se entendem para poder fixar o método para ouvir e debater com os membros do Governo, é um problema que a Assembleia da República deve resolver. Não imputem é ao Governo, por via disso, uma indisponibilidade para prestar os esclarecimentos que a democracia naturalmente exige", afirmou», disse.

O primeiro-ministro garantiu "que o Governo está disponível para prestar esclarecimentos", e garantiu que quando os partidos se entenderam "o ministro da Administração Interna lá estará", concluiu.

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