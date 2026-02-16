Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro

CNN Portugal
Há 2h e 26min
Luís Montenegro (João Relvas/Lusa)

REVISTA DE IMPRENSA || O contrato foi feito em dezembro e garante a subscrição do canal até 2028

A Secretaria-Geral do Governo (SGG) fez um contrato de cerca de 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro e no Parlamento, noticia o Correio da Manhã.

De acordo com o jornal, o ajuste direto foi celebrado com uma operadora de telecomunicações a 23 de dezembro do ano passado e garante a subscrição "premium" do canal até 19 de agosto de 2028.

No Palacete de São Bento, o canal está disponível em sete pontos, ficando mais um na Assembleia da República.

No último ano, a fatura foi de 4682,24 euros, diz o Correio da Manhã citando o contrato. Em 2026, os encargos serão de 7023,36 euros, valor que se repete em 2027.

A Sport TV detém, entre outros, direitos de transmissão de jogos da primeira liga portuguesa de futebol, da Liga Europa e da Liga dos Campeões.

