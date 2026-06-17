MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • República Checa
  • África do Sul
  • 18 Jun 17:00
Mais sobre o Mundial 2026

Montenegro manifesta "disponibilidade" para "afinar" pacote laboral mas avisa que proposta tem de passar à especialidade

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 11min
Luís Montenegro no debate parlamentar (Lusa/ Manuel Almeida)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O líder do Chega foi o primeiro a questionar Luís Montenegro no debate quinzenal desta tarde, no Parlamento, sobre se o Governo “está disponível para corrigir” a proposta em “áreas fundamentais”

O primeiro-ministro manifestou esta quarta-feira, em resposta ao Chega, a disponibilidade do Governo para enriquecer a proposta que visa alterar a lei laboral, mas assinalou que “essa aproximação” só será possível se a iniciativa for viabilizada na generalidade.

O líder do Chega foi o primeiro a questionar Luís Montenegro no debate quinzenal desta tarde, no Parlamento, sobre se o Governo “está disponível para corrigir” a proposta em “áreas fundamentais”, como os direitos das mães que amamentam, a licença para os avós ajudarem com os netos, o aumento dos dias de férias ou a valorização dos trabalhadores por turnos.

André Ventura assinalou também que à direita tem votos suficientes para aprovar alterações.

Na resposta, o primeiro-ministro disse que “há disponibilidade para afinar, concertar, enriquecer” a proposta de lei do Governo “com contributos de todos os partidos”.

No entanto, Luís Montenegro assinalou que só haverá “oportunidade de fazer essa aproximação se este instrumento for viabilizado na Assembleia da República”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O primeiro-ministro admitiu que o “Governo tem disponibilidade” para olhar para algumas das exigências do Chega, incluindo a reposição dos 25 dias de férias.

Montenegro desafia deputados a decidir entre “ambição” e “imobilismo e mediania” na lei laboral 

 O primeiro-ministro desafiou hoje os deputados a escolherem como querem posicionar-se na votação da proposta de lei do Governo para alterar a lei laboral, defendendo que a opção é entre “a ambição” ou “o imobilismo e mediania”.

Luís Montenegro falava na abertura do debate quinzenal no Parlamento, que acontece na véspera da discussão do diploma de alteração do Código do Trabalho, que será votado na sexta-feira e ainda não tem aprovação garantida.

“Os senhores deputados decidirão de que lado querem estar: se do lado da ambição e valorização do trabalho ou do lado do imobilismo e da mediania”, desafiou.

Na sua intervenção de abertura, e depois de deixar uma palavra de confiança aos estudantes e professores na semana em que começaram os exames nacionais, o primeiro-ministro defendeu a proposta do Governo de revisão da lei laboral.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Uma reforma crucial para aumentar a nossa competitividade, para podermos alcançar mais crescimento económico, para termos mais emprego, mas sobretudo para termos melhores salários, para criarmos mais riqueza e, consequentemente, termos um Estado social mais forte”, defendeu.

Montenegro considerou que mudar a baixa taxa de produtividade em Portugal “exige coragem e espírito de concertação”, e disse que muitos falam do diploma do Governo “de forma desinformada e superficial”.

“A proposta conjuga produtividade e competitividade com promoção e valorização do trabalho, reforça as licenças parentais, melhora a conciliação da vida familiar com a vida profissional, promove o emprego para jovens e desempregados de longa duração, permite a acumulação da pensão de pré-reforma com rendimentos do trabalho, dinamiza a contratação coletiva”, defendeu.

Montenegro abordou também o diploma do Governo que pretende criar a Prestação Social Única (PSU), e que quer fundir 13 apoios não contributivos, que classificou como “o rosto de um Estado social mais forte”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“É uma proposta que quebra a armadilha da pobreza, acredita no potencial de cada um, reconhece o seu esforço e o seu mérito, incentiva o trabalho”, defendeu, acrescentando que o diploma também garante que “cada apoio é acompanhado e é fiscalizado para que não haja abuso nem fraude”.

Nas notas finais, Montenegro partilhou ainda com a Assembleia da República a satisfação pela eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

“Foi o reconhecimento da credibilidade, da consistência, da continuidade da política externa portuguesa ao mais alto nível”, elogiou.

Em dia de estreia na seleção nacional no Mundial de futebol às 18:00 – que levou à antecipação do plenário das 15:00 para as 14:00 -, o primeiro-ministro não quis deixar de se referir a um assunto que “não divide o parlamento”.

“Na passada sexta-feira, tive a ocasião de me despedir dos nossos heróis do mar, transmitindo o apoio de todos e relembrando que, para ganhar, para atingir o objetivo, é preciso ousar, arriscar e fazer. Esta é também, como sabem, a mentalidade que vos proponho, ousarmos, arriscarmos e fazermos a diferença para transformar Portugal”, afirmou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Luís Montenegro Pacote laboral Reforma laboral Debate parlamentar Assembleia da República
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Montenegro manifesta "disponibilidade" para "afinar" pacote laboral mas avisa que proposta tem de passar à especialidade

Há 1h e 11min

ONU: Portugal vai defender no Conselho de Segurança que "não há conflitos de segunda"

Há 1h e 40min

AO MINUTO | Debate quinzenal com Montenegro um dia antes da discussão no Parlamento da reforma laboral

Há 2h e 25min

Leitão Amaro defende necessidade de uma restruturação mais ampla na RTP

Há 2h e 35min
Mais Governo

Mais Lidas

Ao quinto Mundial, Carlos Queiroz continua na crista da onda

Ontem às 18:00

Miras telescópicas, sistemas de navegação e câmaras térmicas: português detido em Lisboa vendia tecnologia americana ao Irão

Ontem às 13:37

Navio de guerra da Rússia efetua disparos em águas europeias. Reino Unido fala em "caso isolado

Ontem às 16:57

Indemnizações por atrasos e transporte de mochila: há novas regras para os passageiros aéreos na UE

15 jun, 19:08

"Estávamos no aeroporto. Vejo o meu guarda-redes pegar no telefone e a cair de repente. O irmão tinha sido assassinado". Este treinador português levou uma seleção à glória em tempo de guerra

Ontem às 12:00

UE confirma episódio "muito forte" de El Niño "praticamente certo" para breve

15 jun, 20:24

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Secretas dos EUA confirmam: Irão passou a ter acesso a "uma arma mais poderosa do que qualquer bomba nuclear"

Ontem às 21:00

Cristiano Ronaldo "não devia ser titular indiscutível da Seleção" mas Portugal "não se preparou" para jogar de outra forma

Hoje às 08:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

15 jun, 07:58

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:28

Ministério Público trava PJ em série de detenções por auxílio à fuga de Vale de Judeus

Ontem às 17:35