MP abriu novo inquérito sobre construção de casa de Montenegro em Espinho

Agência Lusa , AM
Há 2h e 51min
"Não devo nada a ninguém, não temo nada". Montenegro garante que não aceitou qualquer "benefício indevido"

REVISTA DE IMPRENSA || DIAP Regional do Porto abriu novo inquérito relativo a suspeitas de fraude fiscal

O Ministério Público do Porto abriu um novo inquérito para investigar uma alegada discrepância entre o custo da casa em Espinho do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e as faturas emitidas pelos empreiteiros, noticiou na quinta-feira o Expresso.

De acordo com o semanário, depois de ter arquivado um primeiro processo-crime em 2024 sobre a casa em Espinho, no distrito de Aveiro, relacionado com benefícios fiscais, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto abriu novo inquérito relativo a suspeitas de fraude fiscal.

O Ministério Público (MP) ouviu em janeiro Rui Mota Oliveira, o engenheiro que construiu a moradia de seis pisos de Luís Montenegro em Espinho, e José Marco da Cunha Rodrigues, o construtor civil que, antes disso, demoliu a ruína ali existente, noticia o jornal, que não conseguiu obter declarações dos empresários.

Já o primeiro-ministro, não respondeu a tempo do fecho da edição sobre se tem conhecimento do caso e se já foi contactado para ser ouvido, refere o Expresso.

Ao semanário, a Procuradoria-Geral da República respondeu que confirma “apenas a existência de investigação a correr termos no DIAP Regional do Porto”.

O primeiro inquérito-crime sobre a moradia de Luís Montenegro foi arquivado em dezembro de 2024 e tinha como objeto suspeitas de que o também líder do PSD teria obtido benefícios fiscais indevidamente, pelo facto de a obra ter sido classificada como de reabilitação urbana, o que lhe dava direito a descontos no IVA e no IMI.

Ao fim de um ano de investigação, o DIAP Regional do Porto concluiu que os benefícios tinham sido atribuídos de forma legítima, lembrou o Expresso.

O inquérito aberto em 2025 está agora “a olhar a partir de outro ângulo: a própria construção do imóvel”, pode ler-se no jornal, que recorda na sua notícia que Luís Montenegro, quando era líder da oposição, deu uma conferência de imprensa onde garantiu que toda a documentação seria “entregue quando solicitada”, numa reação à abertura do primeiro inquérito.

O semanário escreve que quando foi contactado pela Polícia Judiciária, Luís Montenegro não disponibilizou toda a documentação e justificou depois ao jornal que “não a entregou porque não lha pediram”.

De acordo com o Expresso, são esses pagamentos alvo do novo inquérito.

Temas: Luís Montenegro Ministério Público Inquérito Espinho

Crime e Justiça

MP abriu novo inquérito sobre construção de casa de Montenegro em Espinho

Há 2h e 51min

Falsificação de arte em Portugal: o negócio milionário que cresce na sombra

Ontem às 22:45
08:29

"Estamos perante um novo branqueamento de capital": as novas suspeitas sobre José Sócrates

Ontem às 22:29

Sócrates reage a suspeitas de esquema: "Santos Silva nunca mais me pagou nem um cafezinho"

Ontem às 21:24
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Ontem às 13:44

Investigação Sol: há suspeitas de que Santos Silva e a família Pinto de Sousa continuem a ser testas de ferro de Sócrates

Ontem às 20:03
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

11 fev, 11:56

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Ontem às 13:24

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

11 fev, 23:29

Portugal prepara-se para proibir acesso livre dos menores às redes sociais. Coimas podem chegar aos dois milhões de euros

Ontem às 07:00

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19

Maioria dos "novos professores" que o ministério diz que se vincularam já estavam, afinal, no sistema e a média de idades ultrapassa 41 anos

10 fev, 17:00

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

Coimbra prepara-se para "cheia centenária" e para retirar 9.000 pessoas das zonas urbanas

Ontem às 21:52
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

Ontem às 22:55