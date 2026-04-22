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Montenegro considera que só razões políticas impedirão acordo sobre lei laboral

Agência Lusa , PF
Há 52 min
Luís Montenegro (Miguel A. Lopes/Lusa)

O primeiro-ministro falava na residência oficial em São Bento, após receber a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado

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O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que “a esperança é a última a morrer” quanto a um acordo sobre o pacote laboral em concertação social e considerou que “só razões de natureza mais política” podem impedir este desfecho.

Luís Montenegro falava na residência oficial em São Bento, após receber a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado.

“Queremos estagnar ou queremos avançar? É essa a expectativa que tenho sobre a reflexão de todos os parceiros e, em particular, da UGT”, desafiou o primeiro-ministro, no dia em que o Presidente da República recebe os parceiros sociais e na véspera de a UGT tomar uma decisão final quanto ao pacote laboral.

Temas: Luís Montenegro Lei laboral Primeiro-ministro Maria Corina Machado
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