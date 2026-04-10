Lei laboral. Montenegro espera que “nos próximos dias” se possam "afinar posições" 

Agência Lusa , AM
Há 2h e 22min

Primeiro-ministro assegurou que o Governo saberá interpretar as preocupações do Presidente da República

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O primeiro-ministro disse ainda esperar que “nos próximos dias” se possam “afinar posições” e tomadas decisões em sede de concertação social quanto ao pacote laboral, e assegurou que o Governo saberá interpretar as preocupações do Presidente da República.

“Não vale a pena termos uma expectativa de prolongamento grande deste processo. O que nós podemos esperar, e é aquilo que eu espero também, é que nos próximos dias se possam afinar posições e se possam tomar as devidas decisões”, afirmou Luís Montenegro, questionado à saída de uma conferência sobre a decisão do secretariado da UGT de rejeitar a anteproposta de revisão da lei laboral nos moldes atuais e continuar as negociações.

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que o Governo continuará “à procura de um acordo” na concertação social na revisão da legislação laboral, com o objetivo de tornar a economia portuguesa mais atrativa e competitiva.

Luís Montenegro falava numa conferência que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos, “Encontro Fora da Caixa”, e no qual marcou também presença o ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

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“Continuaremos, no âmbito da concertação social, à procura de um acordo que possa dar às relações laborais também o espírito de incremento de produtividade e competitividade, que transformem a nossa economia numa economia ainda mais atrativa para o investimento, que deem segurança aos investidores, que deem confiança aos investidores”, afirmou.

O primeiro-ministro disse ainda que esse será um processo que espera ver concluído “em breve”.

“Nós estamos num processo negocial com os parceiros sociais, vamos terminar, em breve, depois o Governo tomará uma decisão final sobre a proposta a enviar ao parlamento, e depois o parlamento decidirá, e o Presidente da República terá a sua intervenção no procedimento legislativo mais à frente”, disse.

Confrontado com a posição do chefe de Estado, que em campanha disse não promulgar uma proposta sem aval da UGT, Montenegro respondeu que o Governo conhece as posições de António José Seguro.

“Nós não desconhecemos aquilo que são as posições que o Presidente da República já manifestou sobre isso e, naturalmente, saberemos interpretá-las e levá-las em consideração”, disse.

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Temas: Luís Montenegro Legislação laboral Lei laboral Caixa Geral de Depósitos

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