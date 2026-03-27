Portugal entrou "na Liga dos Campeões": Montenegro garante que somos "uma referência económica e financeira na Europa"

Há 1h e 14min

"Portugal é uma referência na Europa", afirma o primeiro-ministro

A guerra no Médio Oriente e o contexto social do país foram o foco principal do Conselho de Ministros desta sexta-feira, um dia depois de se ter confirmado um superavit de 0,7% do PIB, com a dívida pública a ficar abaixo dos 90%, algo que não acontecia há 16 anos.

Foi com essas boas notícias que o primeiro-ministro anunciou que estamos “na Liga dos Campeões da estabilidade”, defendendo as várias medidas de apoio à população, nomeadamente o IRS Jovem e os aumentos no Complemento Solidário para Idosos (CSI).

Luís Montenegro lembrou que “é fundamental gerir os apoios com equilíbrio”, numa declaração em que puxou de todas as medidas aprovadas pelo Governo, para depois dizer que isso foi feito “sem aumentar um único imposto”.

“Superámos, portanto, todas, mesmo todas as previsões económicas das principais instituições. Ao contrário do que muitos vaticinaram, não gastámos folgas sem estratégia, pelo contrário”, afirmou, voltando a vincar que o Governo “cobrou menos a cada português e a cada empresa”.

“Portugal é hoje uma referência económica e financeira na Europa. Estamos na Liga dos Campeões da estabilidade económica e financeira da Europa”, frisou.