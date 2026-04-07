Montenegro espera ter "desenho final" do PTRR nas "próximas semanas"

Agência Lusa , BCE
Há 59 min
Luís Montenegro (Miguel A. Lopes/Lusa)

Desenho final do PTRR vai resultar da análise dos vários contributos recebidos, entre os quais do Presidente da República, órgãos de soberania, partidos políticos, associações cívicas e autarquias

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esperar ter “nas próximas semanas” o desenho final do PTRR - Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, depois de mais 700 participações na consulta pública e contributos, entre outros, do Presidente da República.

"O PTRR, que está numa fase de compilação, depois de termos recebido mais de 700 participações no período de consulta pública, que se seguiu à apresentação das linhas gerais, o que aconteceu em 20 de fevereiro, como se recordam. A nossa expectativa é que nas próximas semanas possamos ter o desenho final”, anunciou Luís Montenegro depois do seu discurso na cerimónia de assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a reconstrução da região centro do país e fundações, que decorreu em Tomar, sede da Presidência aberta de António José Seguro.

Com o chefe de Estado na primeira fila, o primeiro-ministro adiantou que este desenho final vai resultar da análise dos vários contributos recebidos, entre os quais do “Presidentes da República, todos os órgãos de soberania, partidos políticos, associações cívicas, autarquias locais, cidadãos, academia”.

“Depois de todo esse manancial de participação cívica ter sido reunido e analisado, depois do Governo também ter feito a sua avaliação e ter feito a sua interação, nomeadamente com as instituições europeias, com vista a poder salvaguardar uma parte do financiamento desse programa, tudo está a ser feito para, muito rapidamente, termos o desenho final deste programa de transformação, recuperação e resiliência”, adiantou.

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