Montenegro de férias até sexta-feira é substituído por Rangel e depois por Sarmento

Agência Lusa , BCE
27 dez 2025, 12:15
Luís Montenegro no Parlamento (Lusa/ Miguel A. Lopes)

Primeiro-ministro está de férias com a família

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai estar de férias até sexta-feira e será substituído inicialmente pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e depois pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Segundo informação adiantada à Lusa por fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro vai estar estes dias de férias com a família.

Até terça-feira, a substituição do chefe do executivo será assegurada por Paulo Rangel.

Depois desse dia e até ao final deste período de descanso de Montenegro, será Miranda Sarmento a assumir essa responsabilidade.

