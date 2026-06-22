Governo alerta para tentativa de fraude com o nome de Luís Montenegro

Há 1h e 7min

Tentativa de fraude ocorre "através de contacto por email e mensagem"

O gabinete do primeiro-ministro alertou esta segunda-feira para uma tentativa de fraude, através de email e de mensagem por WhatsApp, que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira à noite, o gabinete de Luís Montenegro referiu que diversas pessoas foram alvo de tentativa de fraude, acrescentando que foi "apresentada queixa às autoridades competentes".

A tentativa de fraude ocorre "através de contacto por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do primeiro-ministro e do chefe de gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade".