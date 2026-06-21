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Montenegro anuncia criação de fundo de soberano e reforma da justiça administrativa e fiscal

Agência Lusa , NM
Há 11 min
Montenegro no congresso do PSD em Anadia (Lusa)
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Quanto às pensões, o presidente do PSD defende que baixar idade das reformas hoje seria cortar pensões amanhã

O presidente do PSD e primeiro-ministro anunciou este domingo a criação de um fundo soberano de Portugal para o Estado poder intervir “em setores estratégicos” e uma reforma da justiça administrativa e fiscal.

Estas foram duas das oito áreas em que Luís Montenegro anunciou que o Governo irá avançar com medidas em breve, no discurso de encerramento perante o 43.ª Congresso do PSD em Anadia (Aveiro).

A execução do fundo de catástrofes já anunciado, um novo regime jurídico para o arrendamento ou a criação de um regime de incentivos ao desempenho na função pública foram outros dos anúncios.

Baixar idade das reformas hoje seria cortar pensões amanhã

O presidente do PSD pediu aos portugueses que “não se deixem enganar” pelo Chega, sem referir o nome do partido, avisando que “baixar a idade das reformas significa cortar pensões amanhã”.

No discurso de encerramento perante o 43.ª Congresso do PSD, que decorreu no Velódromo de Sangalhos em Anadia (distrito de Aveiro), Luís Montenegro reafirmou o compromisso expresso na sua primeira campanha eleitoral para as legislativas de que se demitiria caso tivesse de baixar as pensões.

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“Este é mesmo um princípio e um valor inegociáveis: cuidar do bem estar de quem cá está, mas cuidar também dos vindouros é um principio que, do nosso ponto de vista, é inegociável”, afirmou, numa referência à negociação da lei laboral que acabou chumbada com os votos da esquerda e do Chega.

Direção de Montenegro eleita com 88% dos votos

A equipa proposta por Luís Montenegro para a Comissão Política Nacional do PSD, que inclui como novidades Pedro Duarte, Carlos Moedas e Sebastião Bugalho, foi este domingo eleita no Congresso de Anadia com 88% dos votos.

Os resultados foram anunciados no 43.º Congresso Nacional do PSD, realizado no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, no distrito de Aveiro, apenas com a indicação de que a lista proposta pelo presidente do partido teve 592 votos favoráveis.

Segundo dados depois fornecidos à Lusa pela secretaria-geral do PSD, a lista para a Comissão Política Nacional teve 21 nulos e 60 em branco, numa votação em que participaram 673 delegados. Os 573 votos favoráveis correspondem a 88% dos votos.

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Há dois anos, no Congresso de Braga, a equipa proposta por Luís Montenegro para a Comissão Política Nacional foi eleita com 92,3% dos votos. Em 2022, no Congresso do Porto, a sua lista para o órgão de direção política permanente do partido teve 91,6% dos votos.

Luís Montenegro, que lidera o PSD desde 2022 e é primeiro-ministro desde 2024, foi reeleito em 30 de maio passado para mais um mandato de dois anos como presidente do PSD, com 94,8% dos votos, em eleições diretas às quais concorreu sem oposição interna, em que participaram cerca de 27% dos eleitores inscritos.

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Temas: Luís Montenegro Congresso do PSD Anadia

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