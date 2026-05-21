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Montenegro desdramatiza previsões da Comissão Europeia de défice de 0,1% em Portugal

Agência Lusa , PF
Há 38 min
Luís Montenegro na inauguração do Hospital CUF Leiria, 21 de maio de 2026 (António Cotrim/Lusa)
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Segundo as previsões económicas de primavera, divulgadas esta quinta-feira, Bruxelas prevê um défice de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 e de 0,4% do PIB em 2027, assumindo a manutenção das políticas, enquanto o Governo projeta um saldo orçamental nulo este ano

O primeiro-ministro desdramatizou esta quinta-feira as previsões da Comissão Europeia que aponta um défice de 0,1% este ano para Portugal, referindo que existe uma estrutura do poder público “suficientemente forte” para contrariar esta previsão.

“Temos uma estrutura de poder público, local, regional e nacional, suficientemente fortes e fortalecidos para, mesmo neste contexto de dificuldade, podermos contrariar esta previsão”, afirmou Luís Montenegro, durante o discurso da inauguração do Hospital CUF Leiria.

O chefe do executivo considerou que “não há razão para dramatizar a situação". "Pelo contrário, há razão para estarmos conscientes, para termos sentido de responsabilidade e prudência, mas ao mesmo tempo muita confiança”, acrescentou.

A Comissão Europeia está mais pessimista que o Governo e antecipa que Portugal passará de excedente a um défice de 0,1% do PIB em 2026, com o impacto dos apoios após as tempestades e das reduções de impostos.

Segundo as previsões económicas de primavera, divulgadas esta quinta-feira, Bruxelas prevê um défice de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 e de 0,4% do PIB em 2027, assumindo a manutenção das políticas, enquanto o Governo projeta um saldo orçamental nulo este ano.

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Em 2026, a queda prevista reflete o impacto das medidas de apoio governamental tomadas em resposta à série de tempestades de janeiro e fevereiro, explica o executivo comunitário.

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Temas: Luís Montenegro Comissão Europeia CUF Leiria
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