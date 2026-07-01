MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 七月 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Calor: Governo está “a fazer tudo” para prevenir e responder a pressão nos serviços públicos

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 16min
Calor em Braga (Lusa/ Hugo Delgado)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Luís Montenegro admite que esta vaga de calor vai causar “preocupação, problemas acrescidos e pressão acrescida sobre alguns serviços públicos, em particular os serviços de saúde”

O primeiro-ministro garante que o Governo está “a fazer tudo” para prevenir e, depois, responder ao previsível aumento de pressão nos serviços públicos em consequência da vaga de calor esperada para os próximos dias.

À margem da cerimónia de apresentação do modelo português de Inteligência Artificial Amália, em Lisboa, Luís Montenegro foi questionado sobre o grau de preparação do país perante os alertas de tempo muito quente. O primeiro-ministro começou por remeter para as recomendações e alertas já feitos hoje pelas autoridades de saúde, admitindo que esta vaga de calor vai causar “preocupação, problemas acrescidos e pressão acrescida sobre alguns serviços públicos, em particular os serviços de saúde”.

“Nós estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para prevenir - agora mesmo estará a ser enviada uma mensagem da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para os cidadãos - e tudo faremos para, em primeiro lugar, prevenir e depois, podermos estar à altura da responsabilidade de acudir àqueles que vierem a ter algum problema e que careçam de uma prestação de cuidados dos nossos serviços públicos, em particular dos serviços de saúde”, afirmou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades de saúde preveem um aumento da mortalidade nos próximos dias, em que está prevista uma onda de calor, com temperaturas máximas que podem chegar aos 44 graus, disse hoje a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo.

A governante salientou que esta informação reforça a importância de antecipar medidas de prevenção e de proteção das pessoas em maior risco, como idosos, crianças, grávidas e pessoas com doenças crónicas.

Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho por causa do calor a partir de quinta-feira, estendendo-se na sexta-feira a Coimbra e Leiria, segundo o IPMA.

O aviso vermelho é o mais grave e surge numa altura em que Portugal entra num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24º e os 28º.

A secretária de Estado da Saúde apelou à população para que acompanhe as recomendações emitidas pela DGS e demais autoridades competentes.

É recomendado à população uma hidratação adequada ao longo do dia, bebendo pelo menos 1,5 litros de água, mesmo sem sede, que evite a exposição solar durante as horas de maior calor, entre as 11:00 e as 17:00, a permanência em ambientes frescos sempre que possível, que feche as persianas durante o dia e areje a casa nas horas de menor calor, o uso de chapéu, roupa leve, larga e de cores claras, a adaptação da atividade física às condições meteorológicas e que contacte atempadamente o SNS24 ou os serviços de saúde perante quaisquer sinais de agravamento do estado de saúde.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Luis Montenegro Calor Onda de calor

Relacionados

Onda de calor leva Metro de Lisboa a prolongar horário em três estações para acolher sem-abrigo

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas

"A lei deveria ter uma temperatura mínima e máxima para se trabalhar", mas não tem. O que acontece se recusar trabalhar em dias de calor extremo?

"A lei deveria ter uma temperatura mínima e máxima para se trabalhar", mas não tem. O que acontece se recusar trabalhar em dias de calor extremo?
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Calor: Governo está “a fazer tudo” para prevenir e responder a pressão nos serviços públicos

Há 1h e 16min

Governo está a rever abono e alarga pagamento automático a mais famílias

Há 2h e 54min
09:17

"Há um potencial aumento de mortalidade" nos próximos dias devido ao calor, admite Governo

Hoje às 13:13

Governo preocupado com negócio Galp/Moeve: quer garantir que refinaria de Sines não sai de Portugal

Hoje às 13:09
Mais Governo

Mais Lidas

PJ faz mais de uma dezena de detidos por fraude milionária ao Santander 

Hoje às 10:10

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Ontem às 08:00

"Uma tragédia familiar". Como um pai que lutava em tribunal pela guarda da filha de três meses acabou por matar seis pessoas num centro de acolhimento na Alemanha

Ontem às 13:36

Respostas de Português no exame de Matemática ou professores a corrigirem provas de matéria que nunca deram: o "caos instalado" nos exames nacionais

Hoje às 07:00

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23

Os portugueses cometem muitos erros quando está calor: estas são as recomendações para enfrentar as altas temperaturas

Hoje às 13:58

Grande derrota para Trump: Supremo decide que qualquer pessoa nascida nos EUA tem direito à nacionalidade

Ontem às 17:43

Onda de calor em praticamente todo o país: IPMA avisa que vem aí um período difícil com oito a dez dias

Ontem às 17:32

Mulher apanhada em flagrante a tentar sair com 60 mil euros em peças de ouro de ourivesaria nas Caldas da Rainha

Ontem às 19:01

Tiroteio em Sintra: carros atingidos e dezenas de invólucros recolhidos pela PSP

Ontem às 18:18

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

Ontem às 19:43