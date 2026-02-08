Montenegro garante estabilidade e "espírito de convergência" com Seguro

O chefe do executivo já ligou ao presidente eleito e ao candidato derrotado, André Ventura

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reagiu à vitória de António José Seguro garantindo total disponibilidade do executivo para trabalhar com o novo Presidente da República para garantir a estabilidade política no país. 

"Garanti toda a disponibilidade para trabalharmos em prol do futuro de Portugal, com espírito de convergência e sentido construtivo", afirmou Montenegro, sublinhando que a cooperação institucional será a "nota dominante" para assegurar a estabilidade política, económica e social do país.

Para o chefe do Governo, abre-se agora um ciclo crucial de "três anos e meio sem eleições nacionais", que deverá ser aproveitado para a execução do programa governativo. Montenegro destacou que este período de acalmia eleitoral é a oportunidade para resolver problemas estruturais na saúde, educação, habitação e economia. 

"É altura de todos estarem com o sentido de cumprir as garantias que deram ao povo português", avisou, lembrando que todos os órgãos de soberania estão agora plenamente legitimados.

Numa nota mais formal, o primeiro-ministro revelou já ter falado telefonicamente com o Presidente eleito, a quem endereçou felicitações em nome do Governo, bem como com o candidato vencido, André Ventura. 

Montenegro fez ainda questão de saudar o povo português pela "grande demonstração de maturidade cívica" e pelos elevados níveis de participação, apesar das condições meteorológicas adversas em que decorreu o sufrágio.

 

