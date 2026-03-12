Montenegro destaca "completa cordialidade" com Seguro. Reuniões semanais passam a ser à terça-feira

Há 41 min

Primeira reunião entre o chefe do Governo e o Presidente da República teve lugar esta quinta-feira, mas encontro passará a estar marcado para todas as terças-feiras

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta quinta-feira haver um "ambiente de completa cordialidade e cooperação estratégica" com o novo Presidente da República, António José Seguro, no fim da primeira reunião semanal entre os dois.

As reuniões semanais entre Presidente da República e primeiro-ministro, que se realizavam à quinta-feira, vão passar a ser à terça-feira, às 18:00, informou a assessoria de comunicação do chefe de Estado.

A primeira reunião semanal entre o novo Presidente da República e o chefe do Governo, que decorreu esta quinta-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, durou uma hora e meia.

No fim do encontro, Luís Montenegro parou para falar brevemente aos jornalistas e começou por referir que estes encontros "não são publicitados, portanto, ficam no recato das relações institucionais".

"Naturalmente, posso destacar o ambiente de completa cordialidade e cooperação estratégica que existe entre o Governo e o senhor Presidente da República", acrescentou o primeiro-ministro.