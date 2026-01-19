opinião
Pedro Santos Guerreiro
Diretor executivo CNN Portugal

Porque é que Montenegro faz bem em não apoiar Seguro conta Ventura

Há 54 min
Combo de fotografias. António José Seguro (E), apoiado pelo PS, e André Ventura, apoiado pelo Chega, vão disputar a segunda volta das presidenciais, em 08 de fevereiro, segundo os resultados provisórios das eleições de domingo, 19 de janeiro de 2025. LUSA

Os resultados eleitorais da primeira volta das presidenciais são um desastre para Montenegro. A segunda volta vai provavelmente ser ainda pior. Ele sabe-o – e há uma razão para não dar o apoio direto do PSD a Seguro, endossando esse apoio indiretamente através de dirigentes

Luís Montenegro não é um dogmático, é um pragmático. Faz o que julga ser melhor em função das circunstâncias, já trocou o “não é não” pelo “temos de negociar” e mudará de outras camisas para manter as mesmas gravatas. Dizer, pois, que este domingo à noite não apoiou António José Seguro contra André Ventura para ser uma Suíça neutra num duelo entre duas frentes nem sequer o ofende.

Sim, Montenegro está a pensar mais no seu governo do que na Presidência. Não quer hostilizar nenhuma das partes com que tem de continuar a negociar no Parlamento, PS e Chega. Quer manter-se conciliável com os dois partidos incompatíveis.  

Mas não é só isso, há outra razão.

Claro que é uma jogada de risco, porque dirão que a sua coluna vertebral é de plasticina, e sobretudo porque mais votos naturais do PSD poderão virar à direita para Ventura. Mas o risco é apenas relativo, porque o grande mal para o PSD e para o governo AD já está feito.

Escrevi-o aqui antes da noite eleitoral, frisando que mesmo que não seja Presidente, Ventura já é residente da República. Depois do resultado da primeira volta, à frente de Marques Mendes e de Cotrim, e sobretudo se na segunda volta conseguir superar os cerca de dois milhões de votos que Montenegro teve nas legislativas (o que é bem possível), Ventura poderá mudar não apenas de discurso como arremessar um novo poder.

Nesse caso, Ventura dirá que, depois de passar o PS em 2025, passou o candidato do PSD em 2026; que depois de se transformar no líder da oposição em 2025, é o líder da direita em 2026. E irá usar essa legitimidade eleitoral para crescer para cima da AD, infernizando a vida ao governo e desvinculando-se de qualquer pressão para viabilizar propostas do Executivo que lhe desagradem – ao Chega ou aos seus eleitores potenciais.

Esse é o mal que já está feito. Mesmo se Ventura perder à segunda volta.

Mas se Montenegro apoiasse Seguro, Ventura diria ainda outra coisa: que só quando todos os partidos do sistema se unem é que ele perde; que tinha sido assim nas presidenciais e assim teria de ser nas legislativas; e que AD e PS, que andam a aprovar orçamentos juntos, são o “lado de lá” de Ventura, o “sistema” contra ele. É assim que acontece há anos em França.

O resultado das presidenciais trouxe Montenegro à terra, contrariando o seu excesso de otimismo e de confiança dos últimos meses. O grande resultado de Ventura somado ao grande resultado de Cotrim são um duche gelado de realidade, tanto que o discurso final de Cotrim – de que os seus 900 mil votos são o princípio de qualquer coisa – são uma ameaça a “esta” Iniciativa Liberal e a “este” PSD. Montenegro tem de perceber como é que mesmo baixando impostos, dando borlas no crédito à habitação e prometendo reformas, não mobiliza esta população jovem.

António José Seguro fica por sua conta, coisa que não o espantará.

Quanto a André Ventura, Montenegro já está em fase de controlo de danos. Na sua pior noite, o presidente do PSD tomou a sua melhor decisão: não apoiou Seguro , assim evitando no futuro que Ventura o acantone com o PS como “bloco central” do sistema que tem de unir-se para o vencer.

Já não há boas soluções: ao contrário da frase do candidato Tiririca, pior que está ainda fica. E Montenegro não é partidário da resistência, mas da sobrevivência. Quando se põe a olhar, vê-se ameaçado por vários lados, dois à direita e um à esquerda. E quando se põe a escutar, ouve um som familiar, minimal, repetitivo, um tiquetaque, tiquetaque, tiquetaque…

