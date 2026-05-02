Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

João Fernando Ramos
Há 44 min
Cristina Ferreira apela ao exercício do direito de voto

A quinta foi comprada pelo pai do autarca em 2013 e Menezes garante que tem licença de habitabilidade passada pela Câmara

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Luís Filipe Menezes garante que não é responsável por qualquer obra ilegal na propriedade familiar que tem em Baião. Em resposta, ao Correio da Manhã, o autarca afirma que a propriedade em causa foi adquirida pelo seu pai em 2013 e tem licença de habitabilidade passada pela Câmara. "A propriedade comprada pelo meu pai, de boa fé, com todas as licenças municipais, está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais", afirma o o atual presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia numa nota enviada à CNN Portugal.

O Correio da Manhã noticiou que Luís Filipe Menezes tem obras ilegais na sua quinta no Douro. "Por considerar que estão por legalizar uma piscina e um anexo na Quinta das Fragas, no concelho de Baião, a autarquia de Baião solicitou à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Administração Hidrográfica do Norte, em abril último, pareceres sobre o pedido de legalização da piscina e do anexo que Menezes apresentou, em 2021", refere o jornal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No entanto, a mesma notícia esclarece que a piscina e o anexo, que funcionam como apoio à exploração turística da quinta, já estavam construídos quando o pai do atual autarca de Gaia comprou a Quinta das Fragas e que Menezes apresentou o requerimento para legalizar as obras, em 2021, apenas como um ato de zelo e cumprimento da lei.

Por isso mesmo, Menezes alega que o título da notícia - "Luís Filipe Menezes tem obras ilegais em quinta no Douro" - é falso e apresenta os documentos que provam que não fez quaisquer obras. "Há 20 anos, muitos anos antes da aquisição estava tudo como hoje está. Vinte Anos com outros proprietários que venderam a casa com todos os documentos legais", garante. "Se há alguém aqui lesado, pela Câmara, pelo anterior proprietário e técnico da obra, foi o meu pai", conclui.

Temas: Luís Filipe Menezes Vila Nova de Gaia Propriedade Correio da Manhã
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

Há 44 min

Jovem de 16 anos baleado na Moita. PJ no local

Há 2h e 33min

Mulher morre após colisão que envolveu ambulância em Famalicão. Outras cinco pessoas ficaram feridas

Hoje às 09:46

Marinha já resgatou 140 pessoas este ano

Ontem às 22:45
Mais País

Mais Lidas

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Insuflável voa dois metros após passagem de avião e fere duas crianças em Loures

Ontem às 17:30

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 21:12

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Um sistema vital de correntes do Oceano Atlântico está mais próximo do colapso do que se pensava

Ontem às 09:00

"Carniceiro de Bucha" escapa a atentado. Bomba foi colocada numa caixa de correio com uma câmara de vigilância

30 abr, 19:48

A mãe deles morreu aos 52 anos. Agora, os dois irmãos estão a correr 32 maratonas para chamar a atenção para a doença que também os vai afetar

Ontem às 15:20

Ela soube em 2020 que tinha cancro no pâncreas: é 2026, está viva, não mostra sinais de cancro. Fizeram-lhe uma vacina personalizada

Ontem às 10:00

Tubarão espancado até à morte nos Açores: associações de defesa dos animais pedem às autoridades que investiguem vídeo com "imagens chocantes"

Ontem às 12:20

Autoridades encontram cadáver na Ria Formosa, em Faro

Ontem às 15:29

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

28 abr, 20:20

Rapou o cabelo, arrancou uma unha e simulou uma cirurgia ao peito: mulher fingiu ter cancro para ganhar milhares de euros

30 abr, 21:24