Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

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A quinta foi comprada pelo pai do autarca em 2013 e Menezes garante que tem licença de habitabilidade passada pela Câmara

Luís Filipe Menezes garante que não é responsável por qualquer obra ilegal na propriedade familiar que tem em Baião. Em resposta, ao Correio da Manhã, o autarca afirma que a propriedade em causa foi adquirida pelo seu pai em 2013 e tem licença de habitabilidade passada pela Câmara. "A propriedade comprada pelo meu pai, de boa fé, com todas as licenças municipais, está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais", afirma o o atual presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia numa nota enviada à CNN Portugal.

O Correio da Manhã noticiou que Luís Filipe Menezes tem obras ilegais na sua quinta no Douro. "Por considerar que estão por legalizar uma piscina e um anexo na Quinta das Fragas, no concelho de Baião, a autarquia de Baião solicitou à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) - Administração Hidrográfica do Norte, em abril último, pareceres sobre o pedido de legalização da piscina e do anexo que Menezes apresentou, em 2021", refere o jornal.

No entanto, a mesma notícia esclarece que a piscina e o anexo, que funcionam como apoio à exploração turística da quinta, já estavam construídos quando o pai do atual autarca de Gaia comprou a Quinta das Fragas e que Menezes apresentou o requerimento para legalizar as obras, em 2021, apenas como um ato de zelo e cumprimento da lei.

Por isso mesmo, Menezes alega que o título da notícia - "Luís Filipe Menezes tem obras ilegais em quinta no Douro" - é falso e apresenta os documentos que provam que não fez quaisquer obras. "Há 20 anos, muitos anos antes da aquisição estava tudo como hoje está. Vinte Anos com outros proprietários que venderam a casa com todos os documentos legais", garante. "Se há alguém aqui lesado, pela Câmara, pelo anterior proprietário e técnico da obra, foi o meu pai", conclui.