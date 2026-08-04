Lufthansa passa de lucros a prejuízos de 542 milhões no primeiro semestre

Agência Lusa , MSM
Há 32 min
Lufthansa (CNN)
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O grupo atribui a deterioração dos resultados à crise no Médio Oriente

O grupo Lufthansa registou no primeiro semestre um prejuízo de 542 milhões de euros, contra um lucro líquido de 127 milhões de euros no período homólogo, informou esta terça-feira o grupo aéreo candidato à compra da TAP.

O grupo aéreo obteve 19.887 milhões de euros em receitas na primeira metade do ano, o que representa um aumento homólogo de 8%.

O resultado operacional ajustado (EBIT) totalizou 229 milhões de euros negativos nos primeiros seis meses do ano, enquanto o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado consolidado recuou 22% para 1.043 milhões de euros.

No que diz respeito apenas ao segundo trimestre do ano, a Lufthansa obteve lucros de 123 milhões e 11.141 milhões de euros em receitas.

Citado em comunicado, o presidente executivo (CEO), Carsten Spohr, referiu que “no primeiro semestre de 2026, o desempenho empresarial do grupo Lufthansa foi marcado por um contexto de mercado desafiante devido à crise no Médio Oriente”.

“Embora o aumento do preço do combustível e os cancelamentos temporários de rotas tenham afetado negativamente o desempenho operacional e financeiro do grupo, a forte procura nas rotas para a Ásia e África teve um impacto positivo”, acrescentou o CEO.

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Segundo a empresa, os custos com o combustível estiveram entre os principais fatores responsáveis pela queda nos resultados, ficando aproximadamente 750 milhões de euros acima do nível do ano anterior.

No primeiro semestre do ano, 60,6 milhões de passageiros voaram com as companhias aéreas do grupo Lufthansa, uma diminuição de 1% em relação a 2025.

Só no segundo trimestre foram transportados quase 36 milhões de passageiros, menos 4% do que no ano anterior.

Na quarta-feira, a Air France-KLM e a Lufthansa entregaram, no último dia do prazo, propostas vinculativas no processo de privatização da TAP, que entra na terceira e última etapa obrigatória. 

A Lufthansa considerou que a entrega de uma proposta vinculativa no processo de privatização da TAP destina-se a "estabelecer uma parceria de longo prazo" entre as empresas, e vai "muito além de um investimento financeiro".

"Queremos reforçar a companhia aérea nacional portuguesa como parte do Grupo Lufthansa e como a principal companhia aérea para o Atlântico Sul, tendo Lisboa como 'hub' estratégico", afirmou Carsten Spohr, citado num comunicado.

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A parceria, segundo o CEO, permitiria "reforçar a posição de Lisboa como um 'hub' atlântico estrategicamente relevante na rede do Grupo Lufthansa", ampliando a ligação entre a Europa e a América Latina, África e a América do Norte.

"Com a Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways, demonstrámos como a integração europeia no Grupo Lufthansa garante perspetivas de crescimento e desenvolvimento para os nossos mercados e 'hubs' de origem", acrescentou.

A Lufthansa Technik está também a construir uma unidade industrial no parque empresarial Lusopark, em Santa Maria da Feira, dedicada à reparação e manutenção de componentes de aeronaves. O investimento está avaliado em centenas de milhões de euros e deverá criar mais de 700 empregos qualificados até 2027.

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