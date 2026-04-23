Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Covid-19. Tribunal de Justiça da UE confirma anulação de ajudas à Lufthansa

Agência Lusa , AM
Há 3h e 8min
Aviões Lufthansa (Picture Alliance/ Getty Images)

Alemanha terá de recuperar o financiamento dado à Lufthansa

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) confirmou hoje a anulação das ajudas estatais de seis mil milhões de euros dadas à Lufthansa no âmbito da pandemia da covid-19, que também afetou as companhias aéreas.

A decisão do TJUE, segundo um comunicado, confirma um primeiro acórdão, do Tribunal Geral da UE, que em maio de 2023 anulou a recapitalização da companhia aérea alemã, que tinha sido aprovada pela Comissão Europeia e foi contestada pela operadora de baixo custo Ryanair.

A Luftansa tinha recorrido desta decisão para o TJUE, que negou provimento, confirmando o argumento interposto pela Ryanair de que o apoio estatal distorceu a concorrência no mercado aéreo.

O Tribunal de Justiça considerou, no entanto, que o Tribunal Geral criticou indevidamente a Comissão, salientando que esta tem uma ampla margem de apreciação em contextos económicos difíceis e que os juízes não podem substituir a avaliação do executivo pela sua.

A Alemanha terá de recuperar o financiamento dado à Lufthansa.

Temas: Lufthansa Pandemia Covid-19
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Empresas

Air France-KLM reitera interesse em continuar na corrida da privatização da TAP

Há 36 min

Covid-19. Tribunal de Justiça da UE confirma anulação de ajudas à Lufthansa

Há 3h e 8min

Lufthansa cancela 20.000 voos de curta distância até outubro para poupar combustível. Transavia cancela 50 entre maio e junho

Ontem às 10:22

Quem é John Ternus, o próximo CEO da Apple?

21 abr, 13:18
Mais Empresas

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

"O verão vai ser terrível": ministro da Administração Interna faz apelo "muito sério" e "em nome de todos"

Ontem às 14:06

Porque Trump prolongou o cessar-fogo com o Irão

Ontem às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

20 abr, 16:10