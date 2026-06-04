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Acidente com trem de aterragem de um Boeing 787 faz vários feridos no aeroporto de Frankfurt

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 31min
Avião da Lufthansa (EPA)
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O trem de aterragem dianteiro colapsou repentinamente quando o avião estava estacionado junto a uma porta de embarque

Vários funcionários da companhia aérea Lufthansa ficaram feridos e estão a receber assistência médica após um acidente com um trem de aterrangem de um Boeing 787 na plataforma do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha.

O trem de aterragem dianteiro de um Boeing 787-9 Dreamliner operado pela Lufthansa colapsou repentinamente quando o avião estava estacionado junto a uma porta de embarque do aeroporto de Frankfurt no início da tarde desta quinta-feira, disse um porta-voz do aeroporto à Reuters. A causa da avaria ainda não é conhecida.

O incidente levou ao cancelamento de um voo programado para Los Angeles e causou danos significativos a uma das aeronaves de longo curso mais recentes da companhia aérea.

A Lufthansa confirmou o incidente, mas não forneceu mais detalhes.

O porta-voz da Fraport, que opera o maior hub da Alemanha, disse que o incidente ocorreu na plataforma por volta das 12:45 (hora local, 11:45 em Lisboa).

A Bloomberg News noticiou que não havia passageiros a bordo no momento.

O modelo 787, um avião bimotor de fuselagem larga utilizado pela Lufthansa principalmente em rotas de longa distância, é uma adição relativamente recente à frota da companhia aérea, segundo a Reuters.

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Temas: Lufthansa Frankfurt Acidente
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